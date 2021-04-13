 

Канадские ученые назвали миндаль идеальным перекусом на диете

13.04.2021, 18:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ученые из Канады, которые представляют Университет Торонто, изучили свойства миндаля и пришли к выводам, что это идеальный перекус на диете. Оказалось, что усваиваемая организмом калорийность этих ядер отличается от общепризнанной.
Орехи считают отличным источником минералов, растительного белка и витаминов. Однако многие думают, что миндаль и подобные продукты способствуют набору веса. В процессе проведения нового исследования исследователи изучили данные 22 человек с высоким уровнем холестерина. Все участники эксперимента сидели на диете NCEP Step-2. К их рациону исследователи добавили 75 граммов миндаля – это ежедневная полная порция, которую испытуемые ели на протяжении месяца. После этого был недельный перерыв. Далее они еще такое же количество времени ели половину порции ядер орехов и полпорции кексов. Затем перерыв на семь дней и месяц с целой порцией выпечки.

Исследование показало, что в процессе переваривания примерно 20% калорий, которые получены из миндаля, остались неабсорбированными. За время эксперимента никто из участников вес не набрал. По словам Стефани Ниши, люди, которые переживают за свою фигуру, могут чаще есть миндаль. Особенно этот продукт полезен тем, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний.

Источник: www.ridus.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.06 / Мнение: Нас не нужно жалеть

12.08 / Эксперт: Провал протестов в Белоруссии повлияет на молодое поколение

23.08 / Мнение: Марш против Лукашенко в Минске. 23.08.2020

23.09 / Здоровый образ жизни продлевает жизнь даже при нескольких хронических болезнях

27.03 / Мнение: Военный парад в Мьянме

03.09 / Лукашенко опроверг данные о сложной обстановке в Белоруссии: Просто смешно

31.01 / Мнение: Очень мало денег на революцию

15.10 / Скандалы: Нас не догонят

29.03 / «Вот где настоящее воровство» – Чубайс предложил пересмотреть итоги «грабительской» приватизации жилья

17.03 / Москвичи выберут приглашенных звезд на “Спортивных выходных”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика