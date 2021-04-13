Канадские ученые назвали миндаль идеальным перекусом на диете

Ученые из Канады, которые представляют Университет Торонто, изучили свойства миндаля и пришли к выводам, что это идеальный перекус на диете. Оказалось, что усваиваемая организмом калорийность этих ядер отличается от общепризнанной.

Орехи считают отличным источником минералов, растительного белка и витаминов. Однако многие думают, что миндаль и подобные продукты способствуют набору веса. В процессе проведения нового исследования исследователи изучили данные 22 человек с высоким уровнем холестерина. Все участники эксперимента сидели на диете NCEP Step-2. К их рациону исследователи добавили 75 граммов миндаля – это ежедневная полная порция, которую испытуемые ели на протяжении месяца. После этого был недельный перерыв. Далее они еще такое же количество времени ели половину порции ядер орехов и полпорции кексов. Затем перерыв на семь дней и месяц с целой порцией выпечки.

Исследование показало, что в процессе переваривания примерно 20% калорий, которые получены из миндаля, остались неабсорбированными. За время эксперимента никто из участников вес не набрал. По словам Стефани Ниши, люди, которые переживают за свою фигуру, могут чаще есть миндаль. Особенно этот продукт полезен тем, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний.

Источник: www.ridus.ru