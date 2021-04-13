В России суточный прирост заразившихся COVID-19 составил 8,1 тысячи

Количество россиян, заразившихся коронавирусной инфекцией, за прошедшие сутки выросло на 8 173. Выздоровели и покинули больницы 9 611 человек, умерли от осложнений, вызванных ковидом, 338 пациентов.

Новые случаи подтвердили в 83 регионах страны. Лидером по числу больных стала Москва. Прирост в столице составил 1 782. Вторую и третью строчку заняли Санкт-Петербург с 701 случаем и Подмосковье с 533 случаями.

Много случаев также обнаружили в Ростовской области (236), Нижегородской области (201), Самарской

области

(194), Воронежской

области

(183), Иркутской области (163), Саратовской области (139)

и Свердловской области (130).

Таким образом, с начала пандемии коронавирус в России подхватили 4,6 миллиона граждан. Победили болезнь 4,2 миллиона человек. За весь период зафиксировали 103,6 тысячи летальных исходов, передает оперативный штаб.

С 18 января во всех регионах страны началась масштабная вакцинация. Россиянам сегодня доступны три вакцины на выбор – “Спутник V”, “КовиВак” и “ЭпиВакКорона”. Отметим, что все отечественные препараты доказали свою эффективность.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова объявила о приостановке авиасообщения с Турцией с 15 апреля. Ограничения коснутся как регулярных, так и чартерных рейсов. Подробности – в этом материале.