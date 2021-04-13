 

В России суточный прирост заразившихся COVID-19 составил 8,1 тысячи

13.04.2021, 18:18, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Количество россиян, заразившихся коронавирусной инфекцией, за прошедшие сутки выросло на 8 173. Выздоровели и покинули больницы 9 611 человек, умерли от осложнений, вызванных ковидом, 338 пациентов.

Новые случаи подтвердили в 83 регионах страны. Лидером по числу больных стала Москва. Прирост в столице составил 1 782. Вторую и третью строчку заняли Санкт-Петербург с 701 случаем и Подмосковье с 533 случаями.

Много случаев также обнаружили в Ростовской области (236), Нижегородской области (201), Самарской
области
(194), Воронежской
области
(183), Иркутской области (163), Саратовской области (139)
и Свердловской области (130).

Таким образом, с начала пандемии коронавирус в России подхватили 4,6 миллиона граждан. Победили болезнь 4,2 миллиона человек. За весь период зафиксировали 103,6 тысячи летальных исходов, передает оперативный штаб.

С 18 января во всех регионах страны началась масштабная вакцинация. Россиянам сегодня доступны три вакцины на выбор – “Спутник V”, “КовиВак” и “ЭпиВакКорона”. Отметим, что все отечественные препараты доказали свою эффективность.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова объявила о приостановке авиасообщения с Турцией с 15 апреля. Ограничения коснутся как регулярных, так и чартерных рейсов. Подробности – в этом материале.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.02 / Сергей Волобуев из «Склифосовского» оставил семью ради ровесницы дочери

22.09 / Тегеранский инцидент 1976 года: Иранские перехватчики и НЛО

26.12 / Американский аналитик раскрыл планы США «открыть врата ада»

01.01 / Пандемия, выборы, политические интриги… Что еще ждать от 2021 года?

10.12 / Мнение: Война в Закавказье глазами Вийскового Оглядача: Россия в ловушке

14.11 / «Полный рок-н-ролл!»: Лолита Милявская изменила стрижку в день своего рождения

23.10 / Землетрясения могли ускорить технический прогресс у древних людей

27.03 / Эксперты назвали 10 ежедневных привычек для здорового образа жизни

25.08 / Брат Кейт Миддлтон устроил своей невесте незабываемый сюрприз

12.02 / Лавров рассказал о перспективах отношений России и США при Байдене: Много проблем

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика