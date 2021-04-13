Москва стала одним из мировых лидеров по занятости населения

По данным экспертов, уровень занятости в Москве – 79,9%. Это лучший показатель в рейтинге мировых столицы.

Вслед за Москвой идет Лондон, на третьем месте расположился Пекин. Десятку замыкают Стамбул и Дели – там показатели занятости почти в два раза ниже, чем в российской столице.

Москва избежала роста безработицы благодаря помощи бизнесу и взвешенному подходу к введению ограничительных мер, отметил заммэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов. Он напомнил, что город поддержал предпринимателей на сумму около 90 миллиардов рублей.

Несмотря на связанные с пандемией трудности, в прошлом году уровень безработицы в Москве составил 2,5% – это выше докризисного уровня лишь на 0,3%, уточнил Ефимов.

Даже если житель столицы остался без работы и пока не может найти новое место занятости, город поддержит его выплатой пособий, помощью в трудоустройстве.

Содействие оказывается и тем, кто хочет начать собственное дело. В апреле центр “Моя карьера” проведет тематические тренинги для начинающих предпринимателей.

Ранее сообщилось, что в базе столичной службы занятости насчитывается 300 тысяч вакансий. Найти подходящую работу можно в отделах трудоустройства, расположенных в офисах “Мои документы”. Также действуют флагманские центры “Моя работа” и специализированный центр “Моя карьера”.