Патриарх Кирилл привился от коронавируса

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сделал прививку от коронавируса одной из российских вакцин еще в марте, сообщили в РПЦ.

Уточняется, что патриарх чувствует себя хорошо. Об этом информирует РИА «Новости».

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что святые дары, которые используются во время причастия, не подвержены инфекции, при этом он отметил, что соблюдать противовирусные меры в храмах необходимо.