 

Патриарх Кирилл привился от коронавируса

13.04.2021, 18:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сделал прививку от коронавируса одной из российских вакцин еще в марте, сообщили в РПЦ.

Уточняется, что патриарх чувствует себя хорошо. Об этом информирует РИА «Новости».

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что святые дары, которые используются во время причастия, не подвержены инфекции, при этом он отметил, что соблюдать противовирусные меры в храмах необходимо. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.12 / Прокуратура Дагестана заявила о проверке после массовой гибели тюленей

14.09 / Действующий глава Ростовской области Голубев победил на выборах с 65,6% голосов

28.08 / В ЕАО начали ремонтировать пожарно-спасательные части

29.03 / Треска на подушке из овощей. Рецепт Высоцкой

25.08 / В Союзе пенсионеров РФ объяснили многомиллионные выплаты ПФР «мертвым душам»

07.08 / Коронавирусом заразятся даже те, кто сидел в “бункере”

26.08 / Земан госпитализирован и готовится к операции

07.07 / Назван самый привлекательный паспорт в условиях коронавируса

05.01 / Число заболевших COVID-19 в мире превысило 85,5 млн человек

28.11 / Ковалив: Экономика Украины в 2020 году не упадет более чем на 5%

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика