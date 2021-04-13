 

США назвали Россию своим главным соперником в космосе

13.04.2021, 18:08, Новости дня
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Россия остается гласным соперником США в сфере космоса, говорится в докладе американской разведки.

Кроме того, Вашингтон считает Россию основной угрозой для США в киберпространстве. При этом разведка полагает, что РФ не заинтересована в прямом вооруженном конфликте с США, передает РИА «Новости».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC, говоря о ситуации на Украине, заявил о возможных «последствиях» для РФ со стороны Вашингтона, если она продолжит «действовать агрессивно».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Блинкена о последствиях «агрессивных действий» России, заявил, что чем чаще звучат такие заявления, тем больше они девальвируются.



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