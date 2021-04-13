Скандалы: Тяжкие долги Дмитрия Мазепина

На начало 2021 года кредиты одного из крупнейших в России производителей азотных удобрений компании «Уралхим» достигли полтриллиона рублей

По данным «Интерфакс», полученным агентством из отчетности компании «ОХК «Уралхим», одного из крупнейших в России производителей азотных удобрений, общий рублевый долг принадлежащего Дмитрию Мазепину предприятия по итогам 2020 года вырос в два раза и достиг 493,9 миллиарда рублей. В чем причины увеличения долговой нагрузки и почему из всех российских производителей азотных и калийных удобрений убыток по итогам 2020 года продемонстрировали только «Уралхим» и «Уралкалий» — в материале «Ленты.ру»

Разорительная покупка

Основной рост долговой нагрузки предприятия возник из-за кредита в Сбербанке на 2,4 миллиарда долларов США, который «Уралхим» привлек «на реализацию инвестиционной программы». В 2019 году компания уже занимала в Сбербанке 3,9 миллиарда долларов, правда, тогда деньги потребовались для рефинансирования кредита ВТБ, полученного на покупку доли в «Уралкалии» еще в 2013 году.

Стоит отметить, что выручка «Уралхима» за прошлый год даже немного увеличилась и достигла 82,8 миллиарда рублей, продемонстрировав шестипроцентный рост, но чистый убыток при этом составил 45,9 миллиарда рублей, хотя годом ранее компания показала 50,4 миллиарда рублей прибыли.

Несмотря на убытки, в 2020 году «Уралхим» продолжил увеличивать свою долю в «Уралкалии», выкупив 35,1 процента компании у Дмитрия Лобяка и получив в итоге 81,5 процента акций предприятия. А уже в этом году Лобяк полностью вышел из капитала «Уралкалия», продав оставшиеся 18,5 процента самой компании, в результате чего «Уралхим» стал стопроцентным владельцем одного из крупнейших в мире производителей хлоркалия.

Убытки и долговая нагрузка

Еще в конце 2019 года эксперты предупреждали о возможности подобного сценария. Тогда аналитический центр «АИСТ», проведя анализ текущего на тот момент финансового состояния группы химических компаний «ОХК «Уралхим» и «Уралкалий», прогнозировал, что уже в 2020 году убытки и долговая нагрузка холдингов могут привести к банкротству, если у них не получится реструктурировать долг.

В ситуации финансовой неустойчивости «Уралхима» приобретение компанией последних оставшихся 18,5 процента акций Лобяка вызывает закономерный вопрос: зачем Дмитрию Мазепину, который уже владеет более чем контрольным пакетом, понадобилось на заемные средства выкупать даже не блокирующую долю в «Уралкалии»? Ведь очевидно, что в российских корпоративных реалиях подобная доля не дает ее собственнику никаких действенных возможностей влиять на управление холдингом или мешать планам основного собственника. О реализации какого-либо опциона Дмитрием Лобяком, который мог бы такую покупку сделать вынужденной, стороны также не сообщали.

Отметим, что текущий убыток «Уралкалия» сложно списать исключительно на рыночную конъюнктуру: из всех российских производителей азотных и калийных удобрений убыток по итогам 2020 года, составивший почти 2,3 миллиарда рублей, показал только он и «Уралхим».

Стоит вспомнить, что высокий уровень закредитованности — не единственная сложность, с которой столкнулся «Уралхим»: в середине февраля Арбитражный суд Москвы отказал компании в обжаловании иска ФНС о доначислении 454 миллионов рублей налогов, пени и штрафов. Почти одновременно рейтинговое агентство Standard & Poor’s отозвало у «Уралкалия» присвоенный ему ранее рейтинг на уровне «BB-». Аналитики агентства объяснили это тем, что «не смогли получить достаточную релевантную информацию о деятельности «Уралхима», его долговой позиции, движении денежных средств, а также о влиянии «Уралхима» на финансовую и дивидендную политику «Уралкалия».

Снижение инвестиционного рейтинга, как правило, имеет вполне практические последствия — увеличивается стоимость обслуживания заимствований, в данном случае утяжеленных новым долларовым кредитом в Сбербанке. Надо отметить, что при подсчете 493,9 миллиарда рублей долга «Уралхима» по итогам прошлого года снижение инвестиционного рейтинга не учитывалось.