 

Мнение: Навальный, Коран, экстремизм и дураки…

13.04.2021, 17:52, Разное
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Сегодня начался священный для всех мусульман месяц Рамазан. И сегодня же стало известно, что Алексей Навальный подает в суд на администрацию колонии из-за того, что ему не дают Коран на том основании, что священную книгу решили «проверить на экстремизм». Похоже, что в колонии совсем дебилы работают. Раз решили оскорбить всех мусульман мира, устроив «проверку на экстремизм» Корану…

А дело было так. Вот что передал на волю  Навальный:

«…. мне не дают мой Коран. И это бесит. Когда меня только посадили, я составил список улучшений самого себя, которые постараюсь сделать в заключении. Один из пунктов: глубоко изучить и понять Коран и Сунну Пророка.
Все ведь вокруг бесконечно обсуждают ислам и мусульман и, конечно, 99% обсуждающих ничего в этом не смыслит. А я вот решил, что стану чемпионом Корана из российских политиков-немусульман. Я его и раньше читал, конечно. Но так, как все, – «читаю, чтобы поставить галочку, но ничего не понимаю». Мне этого недостаточно.
Ну и, кстати, понял, что мое развитие как христианина тоже требует изучения Корана.
Я даже самонадеянно решил, что выучу его наизусть! Однако выяснилось, что а) это для меня невозможно б) это не имеет ни малейшего смысла. Сколько-нибудь серьезное изучение Священной Книги может быть только на арабском языке. А где я его здесь выучу? Единственный вариант – купить 2-3 тома Корана с комментариями разных людей и вдумчиво читать.
Но! В моем «дружелюбном концлагере» ненавидят книги!
Я приехал сюда месяц назад и привез кучу книг. И заказал кучу книг. Но до сих пор мне не дали ни одной. Потому что все их «надо проверять на экстремизм». Это занимает три месяца.
– Вы и Коран будете проверять на экстремизм? Это же глупо и незаконно!
– Каждая книга должна быть проверена на экстремизм….».
Отсюда

Повторюсь, похоже, что в колонии работают дебилы. Желание «проверить на экстремизм» Коран – это не просто дурость, это попахивает оскорблением всех мусульман и разжиганием розни.

И мне очень интересно, что обо всем этом думает, например, председатель Духовного управления мусульман России, председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин. Про Рамзана Кадырова вообще молчу…

Фотография Алексея Навального  отсюда 

Источник: Ирек Муртазин



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