 

Устранявших утечку в парке газовщиков задержали по подозрению в осквернении символа воинской славы

13.04.2021, 17:48, Разное
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В Москве силовики задержали группу газовщиков, устранявших аварию в парке.

Из-за строительства метростанции неподалёку труба в подземных коммуникациях оказалась повреждена и дала слабую утечку через трещины в земле, которая затем загорелась.

Сотрудники одной из столичных компаний прибыли на место происшествия около 09:12 и сразу начали тушение пламени. Увидевшие это прохожие решили, что газовщики украли металлическую арматуру с Вечного огня, а теперь пытаются осквернить то, что осталось от воинского символа. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов доставили подозреваемых в отделение для составления протокола.

История получила широкую огласку – так, СМИ уже успели сообщить о задержании группы националистически настроенных граждан Украины, по другой версии газовщики были сторонниками Алексея Навального. В Мосгордуме, узнав обо всех деталях происшествия, попросили полицию не наказывать сотрудников фирмы слишком строго.

– Оплошность ремонтников заключается в том, что они были без униформы. Стоило им надеть рабочие спецовки и проблемы не было бы, как таковой – никто не ожидает ничего плохого от человека, у которого на одежде написано ”Мосгаз”, например, – считает депутат Елена Шувалова.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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