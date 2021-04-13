Иван Ургант, Ольга Карпуть и другие на благотворительном аукционе в Москве

12 апреля, в День Космонавтики, в Мультимедиа Арт Музее (ММАМ) состоялся 8-ой ежегодный благотворительный аукцион Фонда Cosmoscow. Ведущим мероприятия был выбран Иван Ургант, который совсем недавно переболел коронавирусом и вышел из самоизоляции.

Темой аукцона был выбран ретрофутуризм, а отобранные лоты были посвящены астрологии и космологии, новым мирам и 60-летнему юбилею первого полета человека в космос. Кстати, на днях в ММАМ торжественно открылась выставка PHANTASMA с той же тематикой. Свои творческие работы любезно предоставили российские и зарубежные художники. По итогам вечера было продано 22 лота на общую сумму чуть больше 200 тысяч евро. Вырученные от продаж средства будут традиционно направлены на реализацию программ Фонда поддержки современного искусства Cosmoscow – создание проектов в сфере культуры и образовательных программ, а также пополнение музейных коллекций.

Почетными гостями гала-ужина стали Ольга Свиблова, Валерия и Александр Роднянские, Ольга Карпуть, Антон и Виктория Борисевич, Ариан Романовский, Сергей и Елена Лесс, Анна Андронова, Игорь Гаранин, Дарья и Стас Лисиченко, Евгений Заболотный, Юлия Акимова, Илья и Валентина Давыдик, Александр и Евгения Поповы, Денис Китаев, Татьяна Добродеева, Тамуна Аршба, Наталья Лучанинова, Эльвира Тарноградская, Яна и Алексей Аброськины, Марина Долидзе, Алина Крюкова и многие другие.

Валерия и Александр Роднянские Ольга Карпуть Иван Ургант Алина Крюкова Валерия и Александр Роднянские, Ольга Свиблова и Иван Ургант

Самым дорогим лотом аукциона стал “Российский космос” Ростислава Лебедева – его оценили в 25 тысяч евро. Работа Ирины Кориной ушла с торгов за 20 тысяч евро. Также с молотка ушли работы Айдан Салаховой, Георгия Острецова, Алексея Азарова, Алексея Боголепова и Анны Андржиевской.

Гости в этот вечер отправились в межгалактическое путешествие, которое началось с песни “Нежность” в исполнении Майи Кристалинской, которую так любил слушать Юрий Гагарин и другие советские космонавты. А театральный перформанс Phantasma, погружающий в атмосферу космического корабля, устроило Творческое объединение 9.

Ариан Романовский Ольга Свиблова