Эксперты рассказали о способах набираться энергии с помощью дневного сна

Дневной сон может принести пользу организму и придать сил. Эксперты рассказали, как можно набраться энергии с помощью этого способа, простого и доступного каждому.

Поклонники сна в дневное время утверждают, что именно благодаря такому способу восполнения сил они сохраняют высокую работоспособность. Однако скептики не верят в возможность восстанавливаться за такое короткое время. Свои комментарии относительно дневного сна дали эксперты. По мнению профессионалов, такая дремота действительно может помочь, причем не только восстановить силы. Дневной сон также способен придать энергии, повысить тонус и даже сохранить здоровье. Всего 20 минут после приема пищи в обед дают возможность восстановиться клеткам головного мозга. Благодаря этому сохраняется нормальное функционирование организма и улучшается работа гормональной системы. Кроме того, благодаря дремоте после обеда можно уменьшить перегрузку на эмоциональном и информационном уровне.

Японские исследователи провели ряд экспериментов, в ходе которых добровольцам была предоставлена возможность спать в послеобеденные часы на протяжении 15 минут. В результате оказалось, что в этой группе уровень внимательности был выше, чем у волонтеров, спящих по обычному графику. Также у них уменьшался риск заболеваний сердца и сосудов. Стоит отметить, что спать днем любили такие выдающиеся личности, как Леонардо да Винчи и Уинстон Черчилль. Британский премьер-министр заверял, что за счет этого времени человек не потеряет ничего и успеет сделать все запланированные дела. Исследователь Альфред Ли Лумис напоминал, что такой сон не должен превышать по длительности 20 минут, в этом случае мозг не успеет войти в третью стадию сна.

Тем же, кто не желает спать днем или не имеет такой возможности, можно взбодриться чашкой напитка с высоким содержанием кофеина. Причем это может быть не только привычный всем кофе, но и чай, в особенности его зеленые сорта. Также можно сделать более ярким освещение в помещении, поскольку яркий свет активизирует особенный гормон, отвечающего за пробуждение. При этом при обеденном приеме пищи не нужно переедать, так как именно из-за слишком обильного приема пищи человека клонит в сон.

Источник: from-ua.com