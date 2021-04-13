 

В Китае нашли новый вид летающего динозавра с противоположным пальцем на лапах

13.04.2021, 17:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ученые обнаружили в Китае новый, ранее неизвестный вид летающего динозавров. Животное, останки которого нашла международная группа ученых, отличается наличием на лапах противоположного пальца.
Доисторические животные, населяющие Землю в древние времена, имели множество видов, многие из которых до сих пор не изучены. Открытие международной команды ученых показало, что фауна планеты была еще более разнообразной, чем считалось до недавнего времени. Новый вид летающих динозавров отличается особенным строением лап.

Исследователи, представляющие Китайскую народную республику, Данию, Великобританию, Бразилию и Японию, изучали территорию Тяоцзишань в Ляонине (КНР). Выявленный при раскопках экземпляр представляет собой мелкотелого птерозавро-дарвино-крылого животного. Размах его крыльев достигал порядка 95 сантиметров. При этом, в отличие от аналогичных динозавров, у обнаруженного вида в процессе эволюции сохранились противоположные пальцы на обеих передних лапах.

Ученые дали ему название Kunpengopterus antipollicatus, подобное строение передних конечностей ранее не было зафиксировано ни у одного ископаемого динозавра. Анализ анатомических особенностей птерозавра дал основания предполагать, что такую своеобразную «руку» древнее животное могло использовать для того, чтобы хвататься за ветки деревьев. Скорее всего, этот представитель фауны древней Земли был адаптирован для проживания как на земле, так и на деревьях.

Источник: planet-today.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.08 / Карта акций протеста по всей Беларуси

26.10 / Денис Симачев, Полина Аскери и другие гости открытия выставки “Заживо”

29.09 / Мнение: Почти 200 детей, родившихся у суррогатных матерей, из-за карантина застряли в Питере

01.08 / Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro получил новый режим работы камер

19.11 / В Москве женщина избила и ранила знакомую ножом у дверей супермаркета

26.01 / Александр Гудков и Иван Дорн станут ведущими “Орла и Решки”

10.03 / Дача — это круто! – Личное мнение

05.10 / Мнение: Столько лет ждали новую поликлинику!

14.12 / Мнение: Письмо: “Был флирт с одним медийным мужиком”

03.03 / «Речь о жизнях многих людей и крупном ущербе для экономики»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика