В Китае нашли новый вид летающего динозавра с противоположным пальцем на лапах

Ученые обнаружили в Китае новый, ранее неизвестный вид летающего динозавров. Животное, останки которого нашла международная группа ученых, отличается наличием на лапах противоположного пальца.

Доисторические животные, населяющие Землю в древние времена, имели множество видов, многие из которых до сих пор не изучены. Открытие международной команды ученых показало, что фауна планеты была еще более разнообразной, чем считалось до недавнего времени. Новый вид летающих динозавров отличается особенным строением лап.

Исследователи, представляющие Китайскую народную республику, Данию, Великобританию, Бразилию и Японию, изучали территорию Тяоцзишань в Ляонине (КНР). Выявленный при раскопках экземпляр представляет собой мелкотелого птерозавро-дарвино-крылого животного. Размах его крыльев достигал порядка 95 сантиметров. При этом, в отличие от аналогичных динозавров, у обнаруженного вида в процессе эволюции сохранились противоположные пальцы на обеих передних лапах.

Ученые дали ему название Kunpengopterus antipollicatus, подобное строение передних конечностей ранее не было зафиксировано ни у одного ископаемого динозавра. Анализ анатомических особенностей птерозавра дал основания предполагать, что такую своеобразную «руку» древнее животное могло использовать для того, чтобы хвататься за ветки деревьев. Скорее всего, этот представитель фауны древней Земли был адаптирован для проживания как на земле, так и на деревьях.

Источник: planet-today.ru