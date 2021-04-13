Мнение: Выход Германии из Евросоюза, русофобия в Чехии и Байден против сланцевиков

1. Казалось бы, Германия является главным бенефициаром проекта Европейского Союза. Критики даже называют Евросоюз «Четвёртым Рейхом», намекая на очередную попытку Германии стать европейским гегемоном. И тем не менее, пользу от ЕС видят далеко не все немцы. Одна из крупнейших политических партий ФРГ, занимающая 12% мест в Бундестаге, высказалась накануне за выход Германии из ЕС и включила соответствующий пункт в свою программу:

https://lenta.ru/news/2021/04/11/gexit/

https://rus.err.ee/1608174124/alternativa-dlja-germanii-vkljuchila-v-predvybornuju-platformu-vyhod-iz-es

Делегаты партии «Альтернатива для Германии» призвали к выходу страны из Евросоюза в ходе съезда в Дрездене. Об этом сообщает агентство DPA, передает РИА Новости.

«По нашему мнению, Германия непременно должна выйти из Европейского союза, необходимо создать новое европейское экономическое сообщество, преследующее общие интересы», — говорится в решении съезда. За так называемый Dexit высказались 550 делегатов.

При этом сопредседатель партии Йорг Мойтен выступил против такой позиции. Раскритиковали заявление и представители других партий. В частности, депутат бундестага от «Свободной демократической партии» Александр Ламбсдорфф обвинил «Альтернативу для Германии» в «тупом национализме». По его мнению, выход Германии стал бы концом Евросоюза и внутреннего рынка.

В марте сопредседатель фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) и член бундестага Алис Вайдель выступила за отмену антироссийских санкций и завершение проекта «Северный поток-2».

Думаю, если Германия действительно выйдет из ЕС, нам надо будет немедленно рассмотреть вопрос об её приглашении в другой ЕС, то есть в Евразийский Союз. Нам есть что предложить немцам, начиная от той же нефти и газа без высоких таможенных тарифов. Ну а немцам есть, что предложить нам.

Ничего нового в идее союза России с Германией для нас нет. Долгое время Россией управляли монархи немецкого происхождения, а часть немецких земель одно время принадлежала российским императорам. В 1945-1990 годах Восточная Германия входила в сферу влияния СССР. Наши отношения с немцами на протяжении бóльшей части истории были хорошими. Немецкий народ безоговорочно осуждает Гитлера, как и мы.

Если немцы вернутся к общим с россиянами историческим корням, то, вероятно, нам удастся перетянуть в наш, правильный ЕС не только Германию, но и Австрию и другие немецкоязычные страны. В этих условиях и другим восточноевропейским государствам придётся делать выбор (совершенно очевидно, какой). Тогда Евразийский Союз уже без всякого сомнения станет одним из главных игроков в мировой экономике, и вместе с тем он будет обеспечен природными ресурсами и сильной армией, чего явно недостаёт нынешнему Евросоюзу.

2. Чешские журналисты высмеивают русофобию в своём правительстве:

https://lenta.ru/news/2021/04/05/jour_czech/

Журналист Милан Даниэл (Milan Daniel) опубликовал колонку в интернет-издании Časopis argument, где высмеял реакцию властей Чехии на действия Москвы по сотрудничеству с Прагой. По мнению автора, отказ от вакцины «Спутник V» и совместного строительства АЭС нельзя объяснить ничем, кроме страха перед всем русским.

Даниэл заметил, что внутри Чехии законодатели и партии активно требуют отставки министра за намерение привлечь «Росатом» к достройке АЭС «Дукованы». «Нет, таких нам не надо. Эти русские уже построили нам с помощью коллаборационистских чехословацких компаний две АЭС», — саркастично заметил он.

Колумнист шутливо добавил, что в таком случае «сотрудникам чешских компаний опять придется слушать ненавистный русский язык, да еще и благодарить за то, что им дали работу». Он посчитал, что в этом смысле следует брать пример с Украины, приведя в пример закупки более дорогого угля из США.

«Вот с кого нам надо брать пример: русский язык запретить, Россию стереть с карт и из учебников, остановить АЭС», — заметил автор. По мнению Даниэла, «настоящие друзья из-за океана с удовольствием все это нам возместят, и наша дружба станет еще крепче».

«Ах, да, еще эта дрянь, которую называют “Спутником V”… Он подозрителен тем, что на ампулах — надписи на русском языке», — ехидно заметил колумнист. Он добавил, что при этом власти Австрии «купились на эту путинскую уловку» и решили приобрести вакцину.

Впрочем, здравомыслие в чешском правительстве всё же сохраняется. Министр здравоохранения, который отказывался регистрировать и закупать «Спутник V», был недавно уволен:

https://www.gazeta.ru/social/news/2021/04/07/n_15835250.shtml

3. Я уже писал о том, что глава ФРС Джанет Йеллен вознамерилась помочь деофшоризации в России путём введения глобальных налогов на прибыль корпораций. Дело это серьёзное, требует сложных и длительных международных переговоров.

Но кое в чём финансовые власти США могут здорово помочь России уже прямо сейчас. Вот что пишет Кримсон Альтер:

https://t.me/crimsondigest/1284

Чем дальше, тем больше создается ощущение что администрация Байдена решительно настроена на пополнение бюджета Российской Федерации.

Читаю налоговые предложения Байден-Йеллен в плане “зеленых реформ” и восхищаюсь. Важным пунктом фигурирует отмена налоговых льгот для нефтедобывающих компаний. Цена вопроса по прикидкам специалистов – примерно 35 миллиардов долларов за примерно 10 лет.

Как справедливо отмечает Refinitiv, основные льготы относятся к нематериальным расходам на бурение (есть и другие). То есть главная жертва налогов Байдена (если их примут) – это американские сланцевые компании, у которых скважины истощаются так быстро, что им нужно постоянно нужно бурить чтобы не падала добыча. Отмена льгот также приведет к росту “цен безубыточности”, которые придется учитывать для новых проектов. Великолепно американцы убивают свою нефтедобычу. Если администрация Байдена протащит эту реформу, её стоит наградить коллективной поездкой в какой-нибудь санаторий Роснефти. Заслужили.