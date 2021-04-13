Политолог Самонкин сообщил об отсутствии у Тихановской политического будущего в Белоруссии: Протесты провалились

Политолог назвал оппозиционера “проводником интересов Запада”. По его мнению, все, что умеет Светлана Тихановская, – это устраивать провокации в отношении властей республики. Самонкин заявил, что у нее нет политического будущего в Белоруссии. “Все ее протесты с треском провалились”, – подчеркнул он.

Эксперт предположил, что лидер оппозиции повторит судьбу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и скатится в “маргинальную политику”. Он отметил, что Украина с большим удовольствием примет Тихановскую, особенно после ее слов о принадлежности Крымского полуострова.

Политическая ситуация в Незалежной сложная. Самонкин рассказал, что в Киеве сейчас идет борьба за сферу влияния. Если Светлана Тихановская решит влезть в эти разборки, то может потерпеть досадное поражение. “До белорусского оппозиционера никому нет дела”, – заключил эксперт.

Выборы в Белоруссии состоялись 9 августа прошлого года. Александр Лукашенко выиграл с большим перевесом голосов. По данным Центризбиркома, президента поддержали более 80% избирателей. Лидер оппозиции Светлана Тихановская набрала всего 10% голосов.

Через несколько дней после оглашения итогов выборов она покинула страну. В окружении Светланы Тихановской рассказали, что оппозиционер получала угрозы от властей. Александр Лукашенко опроверг эти данные, отметив, что помог ей выехать за границу и таким образом спас ее от гнева протестующих.