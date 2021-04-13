Названы сроки начала производства «Спутника V» в Италии

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13.04.2021, 17:14, Новости дня
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Производство российской вакцины «Спутник V» в Италии начнется на заводе итало-швейцарской компании Adienne в ближайшие пару месяцев, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, отметив, готовность фонда поделиться технологиями производства вакцины с другими странами.

Как отметил Дмитриев, РФПИ создает в других странах рабочие места, а также возможности для компаний. «Одна из таких компаний, например, – это Adienne, итало-швейцарская компания. Мы ожидаем, что производство на итальянском заводе начнется в ближайшие пару месяцев», – приводит его слова РИА «Новости».

Дмитриев также подчеркнул, что РФПИ готов поделиться технологиями производства вакцины с другими странами и сотрудничать в духе партнерства.

Ранее председатель совета директоров банка «Интеза», президент ассоциации «Познаем Евразию» Антонио Фаллико сообщил, что два итальянских предприятия готовы начать производство российской вакцины «Спутник V», оно может начаться с июня после получения разрешения со стороны Европейского фармакологического агентств.

В марте премьер-министр страны Марио Драги сообщил, что Италия может самостоятельно принять решение о допуске российской вакцины «Спутник V», если потребуется.



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