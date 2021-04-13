Воссоединились немножко – Личное мнение

Каролина Куёк, известная под псевдонимом Ани Лорак, после нескольких лет развода воссоединилась с бывшим мужем из Турции Малкочаглу — или как там его?

Неважно.



Фото: Соцсети

Потрёпанного аниматора застукали тогда то ли в туалете ночного клуба, то ещё где спалили — в итоге пару лет назад случился развод.

Я Каролину поддержала и похвалила — неправильно, что вышла замуж за курортный роман, но правильно, что выставила его, когда Малкочаглу оборзел.

Я не люблю жирных женщин, но к Каролине Куёк питаю определённую слабость.

Во-первых, не всем быть худыми. Во-вторых, Каролина не ведёт себя как хабалка Бузова. В-третьих, в этой женщине я вижу всё несчастье русской бабы, как вида.

Вы должны посмотреть это короткое видео, чтобы понять, как Каролине стало вдруг хорошо:

https://t.me/lenamiro/8580

Видео: Телеграм

Кто ещё так красиво нассыт в уши, если не Баликбей? Кто нежно обнимет и полюбит до слёз? Да, пусть потом, возможно, стриптизёршу какую отлюбит, но тебя-то будет любить больше всех и регулярно.

На именинах ребёнка Филиппа Киркорова пара воссоединилась. Не знаю, насколько прочно они это сделали, но буквально пару дней назад прочитала интервью Баликбея:

«Меня затянули клубы. Очень много сплетен было, много разных разговоров: он такой-сякой. Не буду оправдываться. Было грустно, конечно, 15 лет живешь с человеком, а после определенной ситуации остаешься один в другой стране, куда приехал ради своей семьи.

Слава Богу, мы это все решили — мы два взрослых человека, 15 лет жили вместе, мы друг друга понимаем, уважаем. Каждый знает свои ошибки».

То есть, не он — мерзавец такой, а «каждый знает свои ошибки». Серьёзно?

Его затянули ночные клубы. Но злые сплетники всё испортили. И виновата, конечно, сама Каролина — ты ведь знаешь это и признаёшь, верно? Как Бородина какая-то — поверила и выставила меня в чужой стране на мороз!

Ну, как бы 1:1, да. Ты виновата, я виноват. Я виноват, что был в клубе, а ты — что поверила недругам, выгнала и вообще. Вполне возможно, ты, женщина, виновата даже чуть больше, но я великодушно тебя прощаю.

Вот такой молодец этот типичный Малкочаглу.

А наша баба глотает. Хочет любви. Чтобы красиво говорили, шевелили усами.

Я бы, конечно, сказала сейчас Каролине Куёк пару фраз, но не буду. Жалко мне её что-то.

Скажите ей вы.

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