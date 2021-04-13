Скандалы: Блондинка со стержнем

Как семья мэра Липецка Евгении Уваркиной зарабатывает миллиарды

Глава Липецка Евгения Уваркина находится на пике народной славы: сначала она прошлась матом по работе подрядчика при благоустройстве парка, недавно ярко отдохнула в отпуске в Дубае, а вернувшись в родной город, устроила разнос местному бизнесу за внешний вид заведений и наружную рекламу. Лайф выяснил, чем ещё известны Уваркина и её семья.

В конце марта жители Липецкой области обсуждали отдых мэра областной столицы Евгении Уваркиной в Дубае — белоснежная яхта, море… Подробности стали известны из инстаграма её сестры, которая выложила несколько совместных фотографий. Впрочем, мэр такое может себе позволить. Например, за 2019 год чиновница заявила доход в 54 миллиона рублей, из которых 1,4 миллиона — зарплата на посту главы города.

Благосостояние Уваркиной связано с группой компаний «Трио», в которую входят десятки фирм из аграрной сферы. В 2019 году их совокупная выручка составила более 17 миллиардов рублей.

Как и полагается по закону, став мэром Липецка летом 2019 года, она передала бизнес в доверительное управление членам семьи.

Сейчас делами холдинга заведуют супруг мэра Геннадий Уваркин, её сестра-близнец Елена Латышева и младший брат Николай Захватаев. Единственный человек, кто не является членом семьи, но получает доход от деятельности группы, — финансовый директор «Трио» Елена Турбанова.

Семейный сенокос

Заниматься бизнесом Евгения Уваркина начала вместе с сестрой Еленой ещё в 1997 году. Сначала они перепродавали сахар, затем к ним подключился брат Николай. Компанию назвали «Трио». Бизнес пошёл в рост: семья стала скупать липецкие сельскохозяйственные кооперативы, находившиеся тогда в упадке.

Весной 2002 года семейство бесплатно получило в пользование три тысячи гектаров земли находившегося в предбанкротном состоянии колхоза «Родина». Интересно, что участки посоветовал взять замглавы Администрации Долгоруковского района Виктор Боев. На этой земле выращивались пшеница, ячмень и сахарная свёкла.

Затем родственники взяли в обработку другие полузаброшенные сельхозпредприятия под Липецком. В 2005–2008 годах холдинг Уваркиной выкупил сельскохозяйственные кооперативы «Память Ильича», «Олым» и «Покровское». У хозяйств якобы была куча долгов, и властям было выгодно, чтобы кто-то взял землю в аренду и начал её обрабатывать.

По технологии сёстрам активно помогал Александр Ретинский, владелец частного агропредприятия «Русь» — лидера по урожайности сахарной свёклы в Орловской области. Позже семьи Уваркиных и Ретинских породнились: старшая дочь Евгении Людмила вышла замуж за сына Ретинского — Владимира. Сейчас Ретинские вхожи в семейный бизнес, имеют в нём долю.

В 2006 году партнёры зашли на новый для себя животноводческий рынок. Взяв кредиты на полтора миллиарда рублей, они купили и реконструировали старый молочный комплекс на одну тысячу голов дойного стада и построили собственный ещё на две тысячи голов.

А в 2009-м «Трио» получило в собственность сахарный завод в Ельце Липецкой области и ещё 67 тысяч гектаров земли благодаря слиянию с агропромышленным холдингом «Черноземье». Кроме собственно завода это дюжина сельхозпредприятий, четыре элеватора и 86 тысяч гектаров угодий.

По данным системы СПАРК, незадолго до сделки, в 2008 году, ООО «АПГ «Черноземье» отчиталось об убытке в 114 миллионов рублей и имело около 240 миллионов займов и кредитов.

Прежний владелец, основатель Московского кредитного банка Роман Авдеев, давно хотел избавиться от этих активов и лишь ждал хорошего предложения. Руководил холдингом в тот момент муж сестры Уваркиной — Игорь Егармин.

— В 2007–2008 годах мы начали предфинансировать его, а в 2009-м поняли, что риски зашкаливают: у предприятия было 400–500 миллионов рублей долгов, — вспоминает Елена Латышева.

На фоне падения цен на сахар в 2017-м у группы случился масштабный кризис. Долговая нагрузка зашкаливала: генератором убытков стал Елецкий сахарный завод, который ушёл в глубокий минус и больше не мог платить по долгам.

Семье Уваркиной пришлось искать спасения в продаже части активов французской компании Sucden. Стороны образовали совместное предприятие «Агросервис», в которое «Трио» перевело Елецкий сахарный завод, около 64 тысяч гектаров пашни, где выращиваются сахарная свёкла и зерновые культуры, а также 5,6 миллиарда рублей долгов. Французы же внесли в капитал «Агросервиса» 4,15 миллиарда рублей и получили, по данным СПАРК, 51,54% предприятия.

Сделка состоялась в январе 2019 года, в конце марта теперь уже бывший мэр Липецка Сергей Иванов назначил Уваркину своим замом, а с 1 апреля она приступила к обязанностям главы города. В июне того же года была утверждена на этом посту голосованием региональных депутатов.

Интересно, что момент старта бизнеса семейства и его расцвет пришлись на период губернаторства Олега Королёва. «Трио» регулярно получало многомиллионные субсидии от областного Минсельхоза.

Боевой мэр

На посту мэра бизнесвумен показала себя чиновником с жёстким характером. Так, в декабре 2019 года в социальных сетях появился ролик, в котором женщина с голосом, очень похожим на голос Уваркиной, идёт по одному из городских парков и матом комментирует работу подрядчика — компании «Квант». Судя по её эмоциональной речи, парк оказался не готов к визиту губернатора. Как выяснилось, ролик был снят для внутреннего пользования рабочей группы, но каким-то образом оказался в открытом доступе. Некоторые депутаты областной думы даже требовали вызвать Уваркину на комиссию по этике.

А 7 апреля 2021 года Уваркина устроила разнос липецким бизнесменам за внешний вид заведений. Она провела внезапную проверку одного из районов города, о чём сообщила на своей странице в «Инстаграме» и приложила ролик.

— Результат — тот же бардак, что и полгода назад. Во дворах грязно, рядом с киосками, автомастерскими — тоже, предприниматели вывешивают баннеры, которые не соответствуют правилам, но им никто даже пальцем не грозит, — посетовала Уваркина.

На кадрах видно, что чиновница с ножом в руках яростно срывает неугодные рекламные баннеры. Также Уваркину вывел из себя газон, полностью закиданный окурками. Далее градоначальница проследовала до гаражных построек и парковки, где пришла в негодование из-за окрашенных не в один цвет ворот. Аналогичная ситуация повторилась и с местным автосервисом. Кроме того, за антисанитарию прилетело и заведению общепита.

Евгений Кузнецов, Егор Пережогин, Андрей Дубровский