EXCLUSIVE CNN: В то время когда Россия стягивает свои войска к границе президент Украины отправился на передовую

EXCLUSIVE by Matthew Chance, CNN

Беспрецедентные кадры с передовой украинско-российского конфликта

В то время как напряженность в отношениях с Россией в Восточной Европе продолжает нарастать, CNN получил беспрецедентный доступ к украинскому президенту во время его выезда на передовую на Донбассе, восточная Украина. Украинские военные чиновники сообщили CNN, что, по их оценкам, около границы сосредоточено более 50 000 российских солдат. Репортаж Мэтью Чанса из CNN.

По щиколотку в густой черной грязи, президент Украины Владимир Зеленский со своими сопровождающими скрытно движется по лабиринту траншей и укрытий, образующих линию фронта на востоке его страны.

Это больше похоже на конфликт начала 20-го века, чем на современную войну, – усталые, нервные солдаты, сжимая в своих руках винтовки, берут его в плотное кольцо, прикрывая его когда они подходят к открытому пространству, и тщательно осматривают местность в поисках движения на нейтральной полосе.

Они знают, что снайперы, которые, как говорят украинские власти, обучены русскими, только и ищут возможности открыть огонь. Уже в этом было году убито более 20 их товарищей.

Здесь тревожно тихо, только время от времени слышны выстрелы, которые нарушают спокойствие и держат всех в напряжении.

Этот район под Мариуполем – опасное место для посещения президентом страны, но это не останавливает Зеленского, который предоставил CNN беспрецедентный доступ к своей поездке на линию противостояния, и настаивает на том, чтобы идти на самые передовые позиции.

«Если я приеду на военную базу, ребята на передовой услышат об этом и подумают, что я забыл о них», – сказал Зеленский в эксклюзивных комментариях CNN которые он давал в течение двух дней. «Им нужно знать, что у них есть политическая поддержка».

Зеленскому, в камуфляжном бронежилете и шлеме, приходится бежать по открытой местности вместе со своей президентской охраной, чтобы добраться до укрытия в траншее.

Когда российские войска сосредоточились на своей стороне границы с Украиной, США и их союзники по НАТО заявили о политической и военной поддержке Украины. Зеленский призвал их усилить эту поддержку.

Новое обострение в длительном противостоянии

В течение многих лет жестокий конфликт на востоке Украины между правительственными войсками и поддерживаемыми Россией сепаратистами находился в тлеющем состоянии. После аннексии Крыма Россией в 2014 году боевые действия вспыхнули в другом, преимущественно русскоязычном, регионе Украины – соседнем Донбассе, где повстанцы требуют независимости от Киева. Тяжелые бои, унесшие, с 2014 года, тысячи жизней, сменились тупиком.

Но, на фоне растущей напряженности в отношениях с США и их западными союзниками, российские силы снова были замечены на подходе к границе, что вызвало опасения в возобновлении войны.

Появились видео с мобильных телефонов, на которых колонны российских бронетранспортеров движутся к украинской границе. Были замечены танки и артиллерийские орудия, перевозимые по железной дороге. Сообщается также о наращивании сил в Крыму.

Кремль заявляет, что переброска войск внутри РФ является частью запланированных военных учений и не представляет угрозы.

Но на передовой президент Украины сказал CNN, что российское вторжение – вполне реальная возможность, к которой готовится его страна.

«Конечно. Мы знаем это, с 2014 года знаем, что это может произойти каждый день», – сказал он.

«Они готовы, но и мы готовы, потому что мы на нашей земле и на нашей территории», – сказал он CNN.

Генерал-лейтенант Руслан Хомчак, главнокомандующий украинскими вооруженными силами, сообщил CNN, что сейчас, вблизи российско-украинской границы и в Крыму, сконцентрировано около 50 000 российских военнослужащих. Кроме того, по его словам, в контролируемых повстанцами районах Украины “под ружьём” находится не менее 35 000 поддерживаемых Россией сепаратистов.

Еще до нынешнего тревожного увеличения численности российских войск у порога Украины Зеленский призывал США продать ей оружие, такое как противотанковые ракеты Javelin. Сегодня , как известно из телефонного разговора с тогдашним президентом Дональдом Трампом, это оружие уже доставлено.

В воскресенье, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что действия РФ вызывают «реальную озабоченность». На канале NBC «Знакомство с прессой» Блинкен сказал: «Вопрос в том, собирается ли РФ и дальше действовать агрессивно и безрассудно?» Если это произойдет, президент [США] ясно дал понять, что будут последствия, Россия заплатит цену».

CNN сообщил в пятницу, что США рассматривают возможность отправки, в ближайшие несколько недель, военных кораблей в Черное море в знак поддержки Украины.

Надежды на будущее

С воздуха, когда летишь над наполненными грязью траншеями, кажущаяся бесконечной равнина востока Украины перемежается разрушенными городами и ржавыми промышленными корпусами советских заводов, которые когда-то делали этот ныне разрушенный войной регион экономическим фундаментом Украины.

Военные вертолеты, оглушающие старые Ми-8, созданные ещё в советское время, окрашенные в неестественно яркий боевой камуфляж, быстро летят на малой высоте над полями чтобы не попасть под огонь с земли. Каждые несколько минут они делают “горку”, чтобы “перепрыгнуть” через деревья или линии электропередач, а затем снова быстро ныряют вниз и летят в нескольких футах от земли.

На борту стареющего президентского вертолета, который ещё сохраняет некоторую видимость поношенного комфорта, Зеленский кричит сквозь шум двигателей о том, что США являются «хорошим другом» Украины, но что президент Байден «должен сделать больше», чтобы сдержать Россию и помочь положить конец этому конфликту.

Он пояснил, что Украине нужно больше оружия, больше денег на борьбу и, что особенно важно, больше поддержки для присоединения к НАТО, западному военному альянсу, где нападение на одного члена заставляет всех отреагировать.

«Если они [США] видят Украину в НАТО, они должны сказать это прямо и сделать это. Не на словах», – сказал Зеленский CNN.

Но шансы на это невелики – на фоне опасений, что приближение Украины к членству в НАТО спровоцирует Москву и, возможно, более широкий конфликт.

«Может быть, вы правы», – отвечает Зеленский.

«Но что сейчас происходит? Что мы здесь делаем? Что здесь делают наши люди? Они воюют».

На передовой Зеленский провел минуту молчания в память о погибших.

С НАТО или без него – это реальность его страны. Украина в состоянии войны.

