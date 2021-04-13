Кристина Агилера о своей фигуре: “Я ненавидела быть суперхудой”

Со времен легендарных клипов Кристины Агилеры на песни Genie In A Bottle, Beautiful и других прошло почти 20 лет. В течение этих лет фигура певицы неоднократно менялась: от экстремальной худобы в тех же музыкальных видео до пышных форм. Последний раз Кристина резко сбросила вес в 2013 году: тогда меньше чем за год она “растаяла” на 20 килограмм. Этому поспособствовала строгая диета и изнуряющие многочасовые тренировки в компании фитнес-тренера Тее Зорго.

Но эти времена прошли, и теперь Кристина принимает себя такой, какая она есть. Сама она отмечает, что главным показателем для нее является ощущение себя – насколько ей комфортно в своем теле. Этот тезис и стал лейтмотивом ее нового интервью для лайфстайл-журнала с говорящим названием Health.

Кристина Агилера

Я думаю, что у всех нас бывают хорошие и плохие дни, и в зависимости от этого меняется наше отношение к себе. Когда я только делала свои первые шаги в шоу-бизнесе, я ненавидела быть суперхудой. Когда мне исполнился 21 год, я начала немного поправляться, и мне нравились мои новые формы,

– рассказала 40-летняя артистка. Также, по словам матери двоих детей, будучи с формами, она всегда получала больше мужского внимания:

Я ценю свою задницу. Я всегда говорила, что на женщин гораздо интереснее смотреть, чем на мужчин! Мне трудно сейчас смотреть на свои ранние фотографии, потому что я помню, насколько неуверенно себя чувствовала.

Ноябрь 2013 года Сентябрь 2019 года

Кристина призналась, что любовь к себе пришла с годами:

С возрастом ты перестаешь сравнивать себя с другими и начинаешь ценить свое собственное тело и учишься управлять им… Принятие себя — вот в чем суть красоты. Как бы мне ни нравилось быть гламурной девушкой и менять наряды перед камерой, в конечном итоге, самое приятное — это возможность чувствовать себя действительно хорошо, видеть себя в зеркале и понимать, что ты владеешь всем этим.

Также с большой любовью к ней относится ее жених Мэттью Ратлер, с которым певица вместе уже десять лет.