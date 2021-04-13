 

Компания Xiaomi официально представила новый смартфон Mi 11X

13.04.2021, 16:44, Новости дня
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В новой модели китайского смартфона Xiaomi разработчик обеспечил очень высокую производительность, а также уникальный по своей чистоте звук.

Мобильное устройство Mi 11X наконец-то официально представлено производителем. В нем используется процессор Snapdragon 888, что само по себе является очень крепкой рекомендацией.

Напомним, что ранее этот чип один из руководителей компании обещал использовать как минимум в трех версиях новых гаджетов, которые можно автоматически отнести к флагманским. Также на презентации было объявлено, что Mi 11X предназначен для рынка Индии. В остальных странах покупатели смогут приобретать аналогичные устройства, но с несколько иной маркировкой. Впрочем, так ли это важно?



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