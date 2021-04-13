Эксперты рассказали о монополиях на рынке полупроводников

Монополизация мирового рынка полупроводников отдельными странами и стала основной причиной нынешнего дефицита, утверждают эксперты.

Кризис, связанный с пандемией, только оголил проблему глобального масштаба. Но она должна была проявиться рано или поздно. Ведь такие технологически развитые, но вовсе не ведущие по уровню экономического развития страны, как Тайвань и Южная Корея, до сих пор производят 81% всех полупроводников, выпускаемых на нашей планете.

Представьте, что всего два компании – TSMC из Тайваня и Samsung Electronics из Кореи – обеспечивают 70% всех мировых поставок этой продукции. Что же делать, если какая-нибудь из них прекратит производство или будут нарушены цепи поставок, как это произошло в прошлом году? Вы еще удивляетесь, что на рынке возник дефицит?