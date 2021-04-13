В компании Nintendo заявили о проблемах с поставками комплектующих

Тревожная информация прозвучала из уст руководителя компании Nintendo Сюнтаро Фурукава. По его словам, до конца года заводы могут остановиться из-за хронического дефицита полупроводниковой продукции.

Вообще-то Nintendo накопила на своих складах достаточно большие запасы, утверждает президент компании. Поэтому опасаться остановки производства в ближайшие месяцы не стоит. Однако данная проблема может обостриться к концу текущего года.

Тогда действительно возможно всякое, в том числе и временное прекращение выпуска востребованной на мировом рынке продукции. Впрочем, время для принятия важных решений еще есть. Также остается надежда, что ситуация на мировом рынке полупроводников улучшится.