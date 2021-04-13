Ученые обнаружили загадочный объект в древнем городе майя Тикаль

Международной группе ученых удалось обнаружить загадочный объект, расположенный в древнем городе майя под названием Тикаль. Это была таинственная цитадель, выглядевшая в точности как здание посольства государства Теотиуакана.

В 2018 году исследователи исследовали Тикаль, который находится на севере Гватемалы, с помощью лазерного радара, просвечивающего поверхность с самолета. Лучи помогли специалистам точно нанести на карту древние здания, скрываемые в джунглях. В южной части древнего города майя был обнаружен огромный закрытый двор, на востоке которого расположилась пирамида.

После изучения полученных изображений археологи пришли к выводам, что объект напоминает уменьшенную версию цитадели Теотиуакуна. Этот факт удивил ученых, так как данное посольство было в мегаполисе Мезоамерики. По словам археолога Эдвина Романа Рамиреса, возглавляющего группу ученых, во время раскопок цитадели было найдено оружие, характерное для Теотиуаканского стиля. Некоторые обнаруженные предметы были изготовлены из зеленого обсидиана, производимого в центральной Мексике. Также археологи раскопали части курительных трубок, захоронения и изображения бога Теотиуакана.

Ученые организовали проведение радиоуглеродного датирования. Оказалось, что цитадель Тикаля была возведена примерно в 300 году нашей эры. Поэтому специалисты предположили, что таинственный объект мог быть посольством дружественного государства. Его построили за столетие до того, как могло быть предполагаемое вторжение войск Теотиуакана в Тикаль. Этот факт может свидетельствовать о дружеских отношениях держав, которые внезапно расторгли по какой-то причине.

Источник: rg.ru