США пытаются удержать свое положение на мировой арене с помощью провокаций в адрес России – эксперт Липовой

Заместитель председателя движения “Сильная Россия”, председатель Президиума Общероссийской организации “Офицеры России” Сергей Липовой заявил, что Вашингтон не собирается отказываться от провокаций. Власти США намеренно игнорируют все заявления российской стороны.

Эксперт связал действия Америки ее с ролью на мировой арене. По его словам, Соединенные Штаты понимают, что скоро могут потерять особенное положение, и поэтому пытаются разными способами отвлечь внимание как других стран, так и собственных граждан от этого факта.

“Других способов, кроме как показательно бряцать оружием и искать врага, против которого надо дружить, они не знают”, – подчеркнул Липовой.

Офицер сравнил Америку с назойливой мухой, которая “крутится, жужжит и очень раздражает”. Липовой отметил, что “отогнать” Штаты нет возможности, так как им удается ловко балансировать на грани закона, не переступать черту. Однако такая тактика не принесет выгоду в долгосрочной перспективе, уверен он.

“Жаль, что, похоже, за всю свою историю США научились только манипулировать, но не сотрудничать”, – заключил эксперт.

В марте глава Соединенных Штатов Джо Байден сделал ряд громких заявлений. Политик назвал российского лидера Владимира Путина убийцей и обвинил Москву в попытках вмешаться в ход президентских выборов. Он пообещал привлечь Россию к ответственности за все злодеяния.

Путин в ответ пожелал своему коллеге здоровья. Президент вспомнил известную детскую поговорку “Кто как обзывается – тот сам так называется”. Он пояснил, что каждый склонен видеть в окружающих свои черты. “Смысл очень глубокий в этом, психологический”, – добавил глава страны.