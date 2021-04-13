Личное: “Как поступить красиво”

Сами разбирайте, друзья.

hlo_i

Эволюция, добрый вечер,

Мне 27 лет, работаю юристом.

Два года без отношений. Сначала долго не могла мысленно отвязаться от бывшего. А сейчас не получается встретить молодого человека с взаимной симпатией.

Н. – очень добрый парень, учились вместе, дружили в университете и после, я ему симпатизировала.

Сейчас хочет отношений со мной, ухаживает. Но я перестроиться на любовную волну с ним совершенно не могу. Он хочет меня поцеловать, а мне хочется его оттолкнуть.

До этого работала в компании, где понравилась руководителю. Мне он тоже – очень. Пригласил в театр- сходили. Потом взял билеты на следующий спектакль. Но новый поход не случился. Его отношение ко подпортилось вдруг по неизвестной мне причине в дня три после покупки билетов на новый спектакль.

Как мне тогда казалось по неизвестной…

Секретарь, которой тоже нравился руководитель, увидела, как меня встретил Н. после работы, и, возможно, что-то нашептала, потому что спрашивала, кто встретил меня. Я сказала ей, что друг с университета.

Но выяснять причину тогда я не стала у него из-за гордыни, очевидно, своей. И как-то я не думала, что в этом может быть причина.

На прошлой неделе была в театре. К. – молодой актёр. С первого взгляда очень понравилась его игра, и он сам.

После спектакля была переполнена эмоциями от картины, в целом, и от его игры, потому что не часто сейчас в театре что-то трогает по-настоящему, и на следующий день написала ему сообщение в инстаграме:

– Добрый день, Ваша игра в спектакле «…..» потрясла вчера. Разрешите поблагодарить за невероятное удовольствие

– Очень рад, что понравилось) Спасибо)

– Теперь с нетерпением буду ждать спектакля «название»

– Приходите) хороших впечатлений!

– Непременно)спасибо

Конечно, мне захотелось продолжения разговора. Была в инстаграме информация о проводимых им курсах.

И я написала:

– Могли бы подсказать, пожалуйста, а на Ваши курсы проходит набор? Очень хотелось бы поучиться у Вас технике речи для своей работы в судах.

– Сейчас я провожу только индивидуальные занятия по технике речи. Если это интересно, можем созвониться, и я расскажу)

– Интересно) Когда Вам было бы удобно созвониться?

– Сегодня до которого часа могу набрать?

– До 23

Время уже было позднее, когда дошли до момента о разговоре по телефону.

Я думала, что договоримся на следующий день созвониться. Но он неожиданно спросил про сегодня и ответила, хотя жутко нервничала и хотела подготовиться с разговору.

Он позвонил в этот же вечер, ещё раз поблагодарил за отзыв о спектакле и, что ходим театр.

Я сказала, здорово, что ещё ставят такие спектакли, и есть такие актеры.

Дальше диалог был построен о содержании курса по техничке речи, его стоимости и месте проведения.

Он сказал, что места проводить курсы у него сейчас нет, и он выезжает к ученикам на дом.

Но у меня тоже нет возможности заниматься дома, и он ответил, что завтра поищет место в театре.

Утром написал:

– Здравствуйте А.! К сожалению, нет в театре на сегодня свободного места (

– Добрый день, К. Жаль( Но у меня неделя будет судебной, и к офису я привязана не буду. Если вдруг найдётся свободное место и у Вас время, сообщите, пожалуйста)

– Окей.

На следующий день он написал:

– А, доброе утро! Есть время сегодня с 14 часов

– К. доброе утро, сегодня попросили выехать на объект загород. Завтра буду свободна с 15. В среду с 13 часов. Как у Вас со временем в эти дни?

– Завтра я на репетициях целый. А вот в среду очень может быть, что получится)

– Отлично)

Очень переживаю относительно встречи, боюсь от смущения зажаться и вести себя, как дура.

Понимаю, что его желание поскорее провести занятие, вероятно, связано с желанием подзаработать.

Но так хотелось бы его заинтересовать, вот только как и, возможно, ли это в принципе под большим вопросом.

К тому же в инстаграме у него фотографии с девушкой трехлетней давности. Может он сейчас в отношениях с ней…

Подскажите, пожалуйста, можно ли в этой ситуации поступить красиво.