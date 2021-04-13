Личное: “Как поступить красиво”
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Сами разбирайте, друзья.
hlo_i
Эволюция, добрый вечер,
Мне 27 лет, работаю юристом.
Два года без отношений. Сначала долго не могла мысленно отвязаться от бывшего. А сейчас не получается встретить молодого человека с взаимной симпатией.
Н. – очень добрый парень, учились вместе, дружили в университете и после, я ему симпатизировала.
Сейчас хочет отношений со мной, ухаживает. Но я перестроиться на любовную волну с ним совершенно не могу. Он хочет меня поцеловать, а мне хочется его оттолкнуть.
До этого работала в компании, где понравилась руководителю. Мне он тоже – очень. Пригласил в театр- сходили. Потом взял билеты на следующий спектакль. Но новый поход не случился. Его отношение ко подпортилось вдруг по неизвестной мне причине в дня три после покупки билетов на новый спектакль.
Как мне тогда казалось по неизвестной…
Секретарь, которой тоже нравился руководитель, увидела, как меня встретил Н. после работы, и, возможно, что-то нашептала, потому что спрашивала, кто встретил меня. Я сказала ей, что друг с университета.
Но выяснять причину тогда я не стала у него из-за гордыни, очевидно, своей. И как-то я не думала, что в этом может быть причина.
На прошлой неделе была в театре. К. – молодой актёр. С первого взгляда очень понравилась его игра, и он сам.
После спектакля была переполнена эмоциями от картины, в целом, и от его игры, потому что не часто сейчас в театре что-то трогает по-настоящему, и на следующий день написала ему сообщение в инстаграме:
– Добрый день, Ваша игра в спектакле «…..» потрясла вчера. Разрешите поблагодарить за невероятное удовольствие
– Очень рад, что понравилось) Спасибо)
– Теперь с нетерпением буду ждать спектакля «название»
– Приходите) хороших впечатлений!
– Непременно)спасибо
Конечно, мне захотелось продолжения разговора. Была в инстаграме информация о проводимых им курсах.
И я написала:
– Могли бы подсказать, пожалуйста, а на Ваши курсы проходит набор? Очень хотелось бы поучиться у Вас технике речи для своей работы в судах.
– Сейчас я провожу только индивидуальные занятия по технике речи. Если это интересно, можем созвониться, и я расскажу)
– Интересно) Когда Вам было бы удобно созвониться?
– Сегодня до которого часа могу набрать?
– До 23
Время уже было позднее, когда дошли до момента о разговоре по телефону.
Я думала, что договоримся на следующий день созвониться. Но он неожиданно спросил про сегодня и ответила, хотя жутко нервничала и хотела подготовиться с разговору.
Он позвонил в этот же вечер, ещё раз поблагодарил за отзыв о спектакле и, что ходим театр.
Я сказала, здорово, что ещё ставят такие спектакли, и есть такие актеры.
Дальше диалог был построен о содержании курса по техничке речи, его стоимости и месте проведения.
Он сказал, что места проводить курсы у него сейчас нет, и он выезжает к ученикам на дом.
Но у меня тоже нет возможности заниматься дома, и он ответил, что завтра поищет место в театре.
Утром написал:
– Здравствуйте А.! К сожалению, нет в театре на сегодня свободного места (
– Добрый день, К. Жаль( Но у меня неделя будет судебной, и к офису я привязана не буду. Если вдруг найдётся свободное место и у Вас время, сообщите, пожалуйста)
– Окей.
На следующий день он написал:
– А, доброе утро! Есть время сегодня с 14 часов
– К. доброе утро, сегодня попросили выехать на объект загород. Завтра буду свободна с 15. В среду с 13 часов. Как у Вас со временем в эти дни?
– Завтра я на репетициях целый. А вот в среду очень может быть, что получится)
– Отлично)
Очень переживаю относительно встречи, боюсь от смущения зажаться и вести себя, как дура.
Понимаю, что его желание поскорее провести занятие, вероятно, связано с желанием подзаработать.
Но так хотелось бы его заинтересовать, вот только как и, возможно, ли это в принципе под большим вопросом.
К тому же в инстаграме у него фотографии с девушкой трехлетней давности. Может он сейчас в отношениях с ней…
Подскажите, пожалуйста, можно ли в этой ситуации поступить красиво.
Источник: Эволюция
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