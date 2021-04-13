CNN удалил фейковое фото российских танков у границ Украины

Телеканал CNN удалил из своей статьи про поездку в Донбасс с лидером Украины Владимиром Зеленским фотографию украинской бронетехники, выданную журналистами за российские танки, на которую указала представитель МИД РФ Мария Захарова.

По состоянию на 15.00 мск снимка в материале, отмеченном Захаровой на сайте CNN уже нет, передает РИА «Новости».

Напомним, дипломат сообщила, что CNN выдал украинские танки на украинском вокзале за «подготовку РФ к войне», и призвала сотрудников этого СМИ отвлечься от участия в общественной жизни РФ и больше времени уделять профессии.

Захарова отметила, обращаясь к «дорогому телеканалу CNN и его дружному коллективу», что в Москве понимают, что американским журналистам «некогда заниматься проверкой фактов, настолько вы углубились в идеологическую борьбу во имя торжества либерализма».