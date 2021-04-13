 

В Турции назвали ожидаемое до ограничения полетов число российских туристов

13.04.2021, 16:20, Новости дня
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В мае Турция была готова принять до 700-800 тыс. туристов из России, пока не стало известно о приостановке авиасообщения между странами, сообщил глава Ассоциации туроператоров страны (TURSAB) Фируз Баглыкая.

«Мы ждали примерно 700-800 тыс. российских туристов на майские праздники и последующие отпуска, активно готовились к их приему. РФ предлагает туристам изменить или направления, или дату тура. Несмотря на ограничения авиасообщения, Турция всегда была приоритетом для россиян. Мы ожидаем, что после Рамадана (12 мая) число случаев коронавируса в Турции резко упадет, а к концу мая ситуация в нашей стране нормализуется», – передает его слова РИА «Новости».

Баглыкая озвучил надежду турецкого турбизнеса на то, что российские туристы не отменят свой отдых в Турции, а перенесут его на более поздний срок.

В понедельник, 12 апреля, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, так как в странах сложная эпидемиологическая ситуация.

Во вторник Росавиация официально уведомила авиакомпании об ограничении авиасообщения с Турцией и закрытии полетов в Танзанию.



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