Мнение: Прости их, Юра, они подонки и дебилы…



Вчера целый день наших самых главных российских космонатов, астронавтов, астрологов, астрономов и прочих причастных большех всех к космосу – бомбило не по-детски. Мемасик с "Прости нас, Юра" мне не прислал только ленивый дегенерат. И вот вопрос – а вы-то тут причем, болезные? Кто что просрал, пардоньте, если не вы? Причем, хрен с ним с космосом, в какой люк пролезет жирный Плющев с радио "Эхо Москвы" и в какой не менее жирный Уткин? Да их, я не уверен, что "Ангара" новая утянет, реально, на такие загрузки дерьма она вряд ли расчитана. Но вопрос по-прежнему открыт – почему самые поганые информационные отбросы нашего общества и самые маргинальные, пускай с деньгами, личности нашего несчастного социума задают нам подобные вещи?

Начнем с простого, как я люблю – про моих знакомых. Одни из них, действительно, все прос… проспали за границей. Живут теперь в кредит, бизнес здесь обанкротился несколько лет назад, страшное будущее вполне очевидно – ибо работы нет (точнее професии), заначка на пределе. Но именно они больше всех вопят про Путина, пытаясь оправдать, это очевидно, свою никчемность. Сладкой жизни без тоталитарной России – не случилось.

Или другой дурачок, кто не имеет профессии, но неплохо так успел подворовать, пока за это не начали сильно-сильно ловить. Ненавидит нашу страну, не имеет опыта дальше постройки в купленном гараже бетонной ямы – но бегал вчера с этим плакатиком.

Скажи мне, солнце – с какого бока ты появился рядом с Гагариным? Ты же трус?

Гагарин учился высокой математики, у тебя что в дипломе? Гагарин сел и полетел, а ты гадишь, в том числе листовками Навального – лишь из-под тишка. Да, да, ты раскидываешь их несчастным жителям твоего подъезда только по ночам, чтобы никто не видел. Ты сейчас, конечно, гнило посмеешься – но суть именно в этом. Ты никто – чтобы заявлять, что мы что-то потеряли. Всего лишь трусливое чмецо, когда-то правильно пристроившее попку.

Ой, тут еще есть один персонаж. Тоже удачно пару лет назад составивший резюме. Мне лично писавший, что "живет на расслабоне". Але, почему ты постоянно скулишь, что Россия все проспала? Что лично ты сделал, кроме того, что гадишь, выбрасывая пустые пивные бутылки где попало?

И вот это, конечно, горе нашего 21 века смузи со вкусом смузи. Интернет дал возможность этим дегенератам, кто ничего из себя не представляет, кроме устройства по переработке курочки КФС в не самое хорошее удобрение – писать что-то высокое. Но на деле – все эти псевдожурналисты чаще всего просто ничтожества.

Спившиеся, как один футбольный комментатор. Озверевшие от амбиций, которые требуют недостижимых результатов, потому что пускай трактор работает. И очень хотящие "жить на расслабоне", но при этом иметь дачу, яхту и 40 девственниц. Ну или что там сейчас в моде.

Так что захлопнитесь, клоуны. Великий Гагарин останется в истории великим Гагариным. А вас забудут уже ваши правнуки. А может уже и внуки, ведь вы воспитываете такое же дерьмо, каким являетесь сами…

p.s. Бандеровцам и бандерлогам, которые обязательно прибегут сейчас визжать "А ты-то сам кто?". Я тот, кто обожает рассказывать об Успехах России. И тот, от кого у вас изжога, ибо вы понимаете – что я рассказываю про вас правду.

Такие дела.

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