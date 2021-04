Розовая феерия: Хлое Кардашьян отпраздновала день рождения дочери Тру

Один из нерушимых принципов в семье Кардашьян-Дженнер – это безграничная любовь к детям. Самым маленьким в этом знаменитом семействе всегда достается лучшее и только лучшее. Хлое Кардашьян не стала исключением. Ее любовь к дочке Тру Томпсон абсолютна, она готова говорить о ней часами, а уж день рождения для малышки устраивает на самом высоком уровне. Так было и в первый ее день рождения, и сейчас, когда девочке исполнилось 3 года.

Ну вот так… Тебе уже три! С Днем рождения, моя сладкая Тру! Я совсем к тому, что тебе уже три. Я чуть не плачу каждый раз, когда называю тебе “Малышка Тру”, а ты поправляешь меня. Говоришь своим сладким голоском: “Я не ребенок! Я уже большая девочка!” Я не готова к том, что ты однажды станешь взрослой, но ты должна знать, что сколько бы тебе лет ни было, ты всегда будешь моя малышкой Тру. Ты изменила мою жизнь настолько, что я и не могла мечтать. Ты мой лучший друг. Мое величайшее благословение. Весь мой мир. Наблюдать за тем, как ты растешь, настоящая награда для меня. Смотреть на жизнь твоими глазами – это нечто особенное! Что-то волшебное! Я буду всегда дорожить каждым мгновением, проведенным с тобой. Ты воплотила в полной мере мою мечту о материнстве. Спасибо, что выбрала меня! Господи, благодарю тебе за это благословение, за моего ангела,

– трогательно поздравила знаменитая мама дочку.

Хлое Кардашьян и Тру Томпсон

Праздник устроили грандиозный. Дом преобразился, стал настоящим дворцом сказочного единорога. Розового, нежно-желтого, сиреневого, голубого цветов воздушные шарики заполнили все пространство прихожей и гостиной. Гостей встречали актрисы, переодетые в принцесс из диснеевских мультфильмов, специально для детей расставили розовые низкие столы, а для самых активных непосед установили батут-манеж, в котором, впрочем, одинаково весело прыгали не только дети, но и взрослые.

Тру – первый и пока единственный ребенок Хлое Кардашьян и баскетболиста Тристана Томпсона. Родители девочки фактически расстались еще до ее рождения. Когда Хлое ждала ребенка, Тристана уличили в неверности. Красноречивый ролик, как Томпсон целуется с двумя девушками в баре, обошел весь интернет. Позже им удалось наладить нормальные отношения ради совместного воспитания дочери.

Недавно слухи о том, что 36-летняя Хлое и 30-летний Тристан снова вместе, усилились. И хотя никаких комментариев ни он, ни она не дают, Хлое уже заявила, что готова родить еще одного ребенка от спортсмена. Причем, планирует как и ее сестра Кортни, заморозить яйцеклетки.

Когда я представляла себе свою семью, я никогда не думала, что у меня будет только один ребенок. Во время карантина мне было плохо: у Тру не было рядом друзей, с кем можно было бы поиграть, все были изолированы. Она становится старше, и я просто чувствую, что пришло время родить второго ребенка… Нам с Тристаном надо согласовать свои графики, чтобы создать эмбрионы. Этот процесс займет какое-то время, но я готова к новой беременности,

– сказала она недавно в одном из анонсов нового сезона шоу Keeping Up with the Kardashians. Тру и Крис Дженнер