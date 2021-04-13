В сети снова опубликованы персональные данные более миллиона людей

На сей раз, утечка информации произошла из социальной сети Clubhouse. Хакеры завладели персональными данными более 1,3 млн пользователей и выложили их в сеть.

В списке можно найти имена и зарегистрированные на них учетные записи. Сбор такой информации считается незаконным и противоречит общепринятым принципам конфиденциальности.

Также в выложенном файле содержатся ссылки на фотографии пользователей и упоминания об их активности в других социальных сетях. По мнению экспертов, данную информацию злоумышленники могут использовать для организации хакерских атак. Также могут пострадать банковские счета обычных людей, отмечают специалисты по кибербезопасности. Пользователям соцсети советуют, как минимум, сменить пароли.