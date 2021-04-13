Корейские ученые создали искусственную нервную систему

Уникальную разработку представила группа ученых из трех университетов Южной Кореи. Совместными усилиями они создали прототип системы, являющейся аналогом человеческой нервной системы.

Функциональность пока ограничена. Искусственная нервная система всего лишь умеет реагировать на яркий свет точно так же, как это происходит в организме человека.

В датчике использован фотодиод. Вроде бы, здесь нет ничего сложного. Однако эксперты полагают, что ученые сделали крупный шаг в развитии данного направления технических систем. Они показали, что возможно при помощи современной электроники обеспечить выполнение отдельных функций человеческого мозга. Мгновенная реакция на внешние раздражители – одна из главных особенностей живых организмов.