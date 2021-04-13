Головную боль при COVID-19 врачи считают благоприятным признаком

Испанские ученые, которые представляют Hospital Universitario de La Princes, после проведения исследования пришли к выводам, что головная боль при СOVID-19 является благоприятным признаком. Это означает, что пациент может рассчитывать на положительный прогноз.

По словам врачей, если человек с коронавирусом жалуется на головную боль, то он, скорее всего, не столкнется с тяжелой формой заболевания и избежит серьезных последствий. Среди таких пациентов намного меньше смертность, а сам СOVID-19 они переносят умеренно.

На данный момент научные сотрудники считают, что коронавирус представляет собой респираторную болезнь, которая является причиной возникновения дистресс-синдрома. Среди дополнительных симптомов болезни врачи называют: затрудненное дыхание, кашель, лихорадку, потерю вкуса и обоняния, диарею, дискомфорт в теле и головные боли. На последнее недомогание жалуется около 45% пациентов. Это может быть как начальным, так и основным признаком СOVID-19. Этот симптом связан с тем, что инфекция способна проникать в спинномозговую жидкость, обладая нейроинвазивным потенциалом.

Ученые отмечают, что самым опасным проявлением коронавируса считается цитокиновый шторм. При этой патологии иммунные клетки пациента начинают атаковать сами себя. Происходит их попадание в мозг, что нарушает системные реакции человека. Врачи связывают это состояние с гипоксией, перенесенной больным.

Источник: terrnews.com