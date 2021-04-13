Дмитрий Рогозин верит в посещение американскими астронавтами Луны

Дмитрий Рогозин стал гостем очередной телепередачи «Вечерний Ургант», посвященной Международному дню космонавтики. Гендиректор госкорпорации Роскосмос заявил, что верит в то, что посещение американскими астронавтами Луны действительно имело место.

Новый выпуск популярной передачи «Вечерний Ургант» был посвящен 12 апрелю, Международному дню космонавтики. В этот день ровно 60 лет назад советский космонавт Юрий Гагарин стал первым человеком на планете, покорившем космос. Поэтому закономерно, что в гости к хозяину студии пришел Дмитрий Рогозин.

Среди вопросов генеральному директору государственной корпорации Роскосмос была и тема конкуренции стран в освоении космических глубин. Так, одной из самых распространенных теорий заговора является версия о фальсификации полета американских астронавтов на Луну. Как известно, первым человеком, чья нога ступила на поверхность спутника Земли, был Нил Армстронг в 1969 году. Однако скептики по всему миру до сих пор высказывают все новые и новые аргументы в пользу того, что США никогда не высаживались на Луну.

Дмитрий Рогозин, как оказалось, все же не разделяет сомнения критиков американской космической программы. Более того, глава Роскосмоса рад за успехи коллег из конкурирующей страны. При этом он напомнил, что в течение девяти лет астронавты США были вынуждены летать на кораблях, произведенных в России. Сейчас впервые за долгое время заокеанские покорители космоса смогли отправить на орбиту собственные ракеты.

Советские же луноходы впервые попали на Луну еще 45 лет назад, а в текущем году РФ отправит на естественный спутник Земли первую миссию. В 2022 году РФ покорит Марс, затем, уже через четыре года российские космонавты намерены посадить на поверхность Луны исследовательскую платформу. Пилотируемые полеты на спутник станут возможными до 2030 года.

Источник: tass.ru