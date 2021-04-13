Кому из россиян положена повышенная пенсия

С 13 апреля подпадающие под эту категорию россияне получат на 500 рублей больше. При этом размер пенсий пересчитают

задним числом — с октября 2020 года.

Кроме того, ветераны Великой Отечественной войны теперь имеют право на федеральные меры соцподдержки. Они будут обеспечены нужными лекарствами, также им положен бесплатный проезд в пригородном железнодорожном транспорте

и компенсация половины расходов на услуги ЖКХ.

На меры социальной поддержки в прошлом году было выделено порядка 84,6 миллиона рублей. К 2023 году эта сумма должна возрасти до 230,9 миллиона рублей.

Вопрос о расширении списка льготников возник во время

празднования Дня Победы в минувшем году. Тогда власти Крыма рассказали главе государства, что “Жители осажденного Севастополя” не получили

подарочные деньги от государства. Эти суммы им компенсировали в начале этого года.

Ранее подобное решение было принято в отношении

граждан, которые имеют знак “Жителю блокадного Ленинграда”. На сегодняшний день общее число таких

льготников в России превышает миллион человек.

Ранее “Дни.ру” писали об индексации пенсий в России с 1 апреля. Так, средний размер выплат после изменений составляет 10 183 рубля. При этом важно знать, что работающие пенсионеры могут параллельно получать только страховую пенсию, социальную же — нет.