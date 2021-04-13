Мнение: Письмо: “Как стать независимой”

Вся работа над отношениями для людей с внешним локусом контроля сводится к тому, чтобы двигать фокус туда-сюда. То на себя его помещают и обижаются, что им не дают любви, то на других его пытаются двинуть и стараются угождать ради получения любви. То обидчивость, то липкость, но всегда одна и та же жадность.

Потому что локус контроля остается внешним.

Мы вчера письмо разбирали, как женщина мужчину пыталась приучить к лотку. Некоторые описывали так, будто она должна была больше под него подстраиваться. А толку-то? Если локус внешний, то вся угодливость – щипцы и слив.

Сначала – независимость, опора на себя, друзья. Пока этого нет, не имеет значения, где ваш фокус, вы все равно будете в ущербе, будете терять энергию и свою фигуру.

Вот в этом письме давайте посмотрим на внешний локус в ресурсе дружбы. Не в любви.

Но разницы нет никакой, все то же самое. Более того, и в других ресурсах внешний локус выглядит так же, а люди все время пытаются двигать фокус внимания, “думать о себе” стараются или “думать о других” и тщетно надеются, что это им что-то даст.

jazzbukaska

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Спасибо за все, что Вы делаете! Надеюсь, мое письмо попадет на разбор.

У меня мало друзей, все они с давних времен. В последнее время я начала понимать, что мое общение с ними забирает у меня много энергии. Я буквально чувствую себя выдохшейся. Я попыталась понять, в чем дело и поняла примерно следующее: я так СТАРАЮСЬ быть хорошим и приятным другом, что едва не лопаюсь, выпучив глаза.

(“Общение забирает много энергии”, когда локус контроля внешний. Энергия вкладывается не в собственный ресурс, а в то, чтобы побудить других дать вам что-то. Вы можете подстраиваться или наезжать, манипулировать или просто ждать, но пока вы направляете свою энергию на попытки отжать у людей их любовь и внимание, ваша энергия утекает. И вы чувствуете себя обесточенными. Она пишет слово “стараюсь” капслоком, но дело не в стараниях, а в том, что она старается всех заставить себя любить. Если бы она старалась сама что-то делать для себя и других, энергия бы прибывала)

Придумать хорошее развлечение, со светящимися палочками и бомбочками. Во время общения изо всех сил следить, чтобы человеку не было скучно. И чтобы ему обязательно все понравилось, а если не понравилось, срочно придумать компенсацию плохо проведенного времени, чтобы не возникло ощущения, что со мной скучно.

(Она и правда пытается держать фокус на человеке, но получается лаз в голову и пичканье демьяновой ухой. Понимаете почему? Ее цель – отношение к ней человека. Она так хочет понравиться, так нуждается в хорошем отношении, что буквально из кишок у людей готова доставать обратную связь. Только независимый человек может быть спонтанным и щедрым, зависимые люди все время давят и жмут. Как соковыжималки)

В очном общении, в интернете; я постоянно оцениваю каждую свою фразу на уровне “слишком ли я навязчива?” Достаточно ли это круто? Я пошутила – а что, если шутка резковата? Надо извиниться. Раньше такого не было; скорее всего, именно по этому у меня мало друзей) Но это реально смахивает на паранойю. Даже просто перед тем, как отправить кому-то обыкновенный мемасик, я минут пять, наверное, размышляю над тем, тварь я дрожащая или имею право нажать “отправить”.

(И в любовных отношениях, и в дружбе, и на работе точно так же. Вас охватывает паника и неуверенность в себе, потому что вы пытаетесь оценивать себя глазами человека, действовать, опираясь на него. А он вне ваших границ и получить его однозначную оценку вы не можете. Вы пытаетесь представить себя им, влезть ему в голову, но ножки ваши соскальзывают, вы того и гляди упадете. Вот откуда этот мандраж и перекошенное от страха лицо. Опираться надо на себя, когда вы делаете что-то, оценивать себя самостоятельно. Центр управления должен быть внутри границ, вот тогда вы спокойны и уверенны. Но для этого у вас не должно быть нужды в чужом)

Я смотрю на себя со стороны, вижу прилипшую к телефону или к человеку, суетливую и потому скучную и меня берет досада на себя. Хочется видеть себя спокойной, дружелюбной и при этом независимой. И не знаю, что мне нужно сделать.

Тогда меня качает в обратную сторону. Фаза “если надо будет, сами напишут” и “я себя не на помойке нашла”. Естественно, ничем хорошим это не оборачивается. Я с замиранием сердца проверяю соцсети, старательно делая вид, что это просто по привычке, а не в надежде увидеть новое сообщение, в итоге спустя какое-то время обязательно наталкиваюсь на какую-нибудь “годную” картинку, импульсивно отправляю ее, а потом грызу локти, что не “выдержала дистанцию”.

(Независимость – это когда все ваши нужды удовлетворяются вами. У вас не должно быть нужды, которую должен удовлетворить другой. У вас не трясутся и не потеют ручонки от желания кого-то ухватить, притянуть и использовать. Вы спокойно смотрите на других людей, с симпатией и интересом к сотрудничеству, но не пытаетесь вцепиться. Если бы автор почувствовала независимость, ей бы не пугала так перспектива оказаться кому-то ненужной. И не было бы всех этих эмоций, как она мечется, потом бесится, потом грызет локти. Она своими делами занималась бы)

Я чувствую себя студенистым и безхребетным студнем. Догадываюсь, что это у меня с голодухи, думаю, мне хочется эксклюзивного к себе отношения, популярности. У некоторых моих знакомых есть это: они находятся среди людей, и дружелюбно общаются, но при этом всегда как будто немножко сами по себе. Выглядит очень классно. Не понимаю, вернее, не ощущая, где настоящая независимость, а где отмораживание.

(Автор думает, что голодуха – это когда чего-то нет. Вот была бы у нее популярность, не было бы голодухи, а так она непопулярна и поэтому голодна. А на самом деле что такое голодуха, объясните автору? В любви тоже многие думают, что они липкие, потому что одинокие. А на самом деле одинокие они, потому что липкие)

У всех моих этих друзей ОЗ выше моей. Не космическая, просто выше, а я, наверное, льщу себе, называя себя их другом, а не “одной из многих знакомых”. Но дело не в том, что у них лучше. Дело в том, что я не могу найти в себе самоуважение, определенную независимость в общении с другими людьми. Как стать по-настоящему независимой, но при этом быть дружелюбной и не пытаться обесценивать других людей?

(Можно начать с того, чтобы попробовать завести приятелей среди людей с равной ОЗ. Может быть не будут так потеть руки и дрожать ноги от жадности и страстного желания примкнуть)

Спасибо, что прочитали!