 

Бузова отказалась от роли ведущей в новом «Дом-2»

13.04.2021, 15:26, Новости дня
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Певица и телеведущая Ольга Бузова не будет вести шоу «Дом-2» на канале «Ю», сообщают СМИ.

Источник сообщил, что Бузова напрямую ассоциируется с «Домом-2» на ТНТ, передает «СтарХит».

«Именно здесь из нее вырастили ту, кем она сейчас является. Никто из руководства никогда не был против, чтобы она участвовала в каких-то проектах конкурентов: ни в «Ледниковом периоде» на Первом, ни в «Маске» на НТВ, ни в «Форте Боярд» на СТС, но вести «Дом-2» на чужом канале – уже совершенно другая ситуация», – продолжил он.

Предположительно, Бузовой могли предложить крупный гонорар и новую программу на ТНТ.

В данный момент ведутся съемки нового «Дома-2», в шоу принимают участие участники прежнего шоу Юлия Ефременкова и Саймон Марданшин, Надежда Ермакова и Глеб Жемчугов, Алена Рапунцель и ее семья – мама, сын и молодой человек. Первый выпуск обновленного «Дома-2» выйдет в эфир 19 апреля.

Напомним, в конце 2020 года канал ТНТ объявил, что завершает показ «Дома-2». Глава «Газпром-медиа холдинга» Александр Жаров пояснил, что проект «Дом-2» закрывается из-за нерентабельности, так как в последние два года серьезно потерял аудиторию.



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