Победители «Большой перемены» смогут отправиться в путешествие по РФ и отдохнуть в «Артеке»

Финал конкурса «Большая перемена» для учеников 5-7 классов пройдет в 2021 году в формате полноценной смены в МДЦ «Артек» в Крыму, в нем примут участие 600 школьников, 300 победителей смогут отправиться в «путешествие мечты» на поезде «Большой перемены» от Москвы до Владивостока и обратно.

Регистрация Всероссийского конкурса «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – для учеников 5-7 классов уже началась.

Конкурс проходит для трех возрастных категорий участников: учеников 5-7 классов, 8-10 классов общеобразовательных школ и для студентов колледжей. Подать заявку на участие можно на платформе bolshayaperemena.online, регистрация для учеников 5-7 классов открыта до 20 мая, для учеников 8-10 классов и студентов СПО – до 15 июня 2021 года, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Впервые к «Большой перемене» могут присоединиться и иностранцы – подростки, изучающие русский язык и ориентированные на получение образования в России.

Для учеников 5-7 классов подготовлен специальный игровой трек, который доступен каждому участнику в личном кабинете или на сайте start.bolshayaperemena.online.

Координатор проекта «Большая перемена», директор ФГБУ «Роспатриотцентр» Наталия Мандрова рассказала, что задания для учеников средних классов отличаются от конкурсных испытаний для старшеклассников и студентов колледжей. «В этом возраст для ребят еще не так актуален вопрос выбора будущей профессии, гораздо важнее определиться со сферой своих интересов и личными возможностями. Поэтому на дистанционных этапах они не будут проходить тестирования и решать кейсовые задачи. Сразу после регистрации они попадают в виртуальную страну – парк достопримечательностей России. Там для них открываются знаковые культурные объекты и природные достопримечательности, например, Останкино, МГУ, олимпийские объекты Сочи, космодром «Восточный» и другие. И все задания конкурса будут доступны в игровой форме», – отметила Мандрова.

В рамках игры «Большой перемены» школьники смогут пройти тестирования на тип личности и предпочитаемый способ действий, склонности к определенным видам деятельности, эрудицию, креативность и логику, а также выполнить задания, связанные с одним из вызовов конкурса.

Выполняя задания, ребенок набирает конкурсные баллы. Завершающим этапом дистанционного отбора станет собеседование с экспертами, где школьники смогут проявить свои коммуникативные навыки.

Финал «Большой перемены» для учеников 5-7 классов пройдет в формате полноценной смены в МДЦ «Артек» в Крыму, в нем примут участие 600 школьников. В составе команд они будут решать кейсовые задания от партнеров проекта, также для них предусмотрена образовательная и культурная программа. 300 победителей смогут отправиться в «путешествие мечты» на поезде «Большой перемены» от Москвы до Владивостока и обратно. По маршруту следования поезда предусмотрены остановки, образовательная и экскурсионная программа. Помимо Москвы и Владивостока ребята подробно познакомятся такими городами, как Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Чита, Хабаровск, а также побывают на космодроме «Восточный».

Конкурс «Большая перемена» проходит по 12 направлениям: наука и технологии («Создавай будущее!»), искусство и творчество («Твори!»), журналистика и новые медиа («Расскажи о главном!»), волонтерство («Делай добро!»), историческая память («Помни!»), здоровый образ жизни («Будь здоров!»), экология («Сохраняй природу!»), урбанистика («Меняй мир вокруг!»), путешествия и туризм («Познавай Россию!»), развитие образовательных технологий («Открывай новое!»), молодежное предпринимательство («Предпринимай!»), защита государства («Служи Отечеству!»).

В 2020 году в конкурсе «Большая перемена» приняли участие более 1 миллиона старшеклассников. Победителями стали 600 школьников – 300 учеников 9-10 классов и 300 одиннадцатиклассников.

Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна возможностей», ФГБУ «Роспатриотцентр» и Российское движение школьников. Конкурс реализуется в рамках Национального проекта «Образование».