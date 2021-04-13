 

На месте сгоревшей «Невской мануфактуры» воздвигнут православный храм

13.04.2021, 15:17, Разное
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Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга единогласно приняли решение о передаче земельного участка по Октябрьской набережной, 50 в собственность Русской православной церкви (РПЦ). Ранее на этом месте располагалась «Невская мануфактура».

– С одной стороны нам безумно жаль, что сгорел такой объект, но нужно и понимать, что научно-технический прогресс не щадит никого и мотивирует уделять более пристальное внимание безопасности производственных объектов. На территории Петербурга ещё много подобных объектов, где не лучшим образом соблюдается техника безопасности. Хотелось бы, чтобы ответственные собственники сами заранее их освободили, а не ждали кары божьей. Ко мне неоднократно поступали письма горожан с жалобами на дефицит православных храмов в Невском районе. Было сложно их удовлетворить ввиду отсутствия свободных земельных участков. Сейчас нам предоставилась такая возможность, – заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Инициативу городских властей положительно оценили в Русской православной церкви.

– Наш единый Бог Иисус Христос завещал нам выгнать торговцев из храма, его заветы были воплощены в жизнь. Отметим, что мы неоднократно предлагали владельцам «Невской мануфактуры» найти другое место для своего промысла. Они опрометчиво отказались от предложения. Теперь на этом месте будет воздвигнут православный храм. Дай Бог! Отмолим это место, – поблагодарил местные власти за принятое решение митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий (Судаков).

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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