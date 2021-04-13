Мнение: Проклятие рынка «Фуд Сити»?

В Москве в фитнес-центре в ЖК «Алые паруса» застрелили 40-летнего Али Гейдарова.

Киллер выпустил в жертву несколько пуль. Охрана убитого не успела среагировать….

Выяснилось, что убитый – «вор в законе», известный в криминальном мире по кличке Альберт Рыжий.

В 2016 году Гейдарова приговорили к 7 годам колонии за грабеж. В июне прошлого года он освободился по УДО и приехал в Москву. И сразу объявил о своих намерениях взять под контроль поставку помидоров из Азербайджана на рынок «Фуд Сити».

Но, похоже, планы Альберта Рыжего кому-то сильно не понравились. Вот его и застрелили. И он – не первый «вор в законе», связанный с «Фуд Сити» и убитый…. До Альберта Рыжего были убиты «воры» Ровшан Джаниев (Ленкоранский) и Надир Салифов (Лоту Гули), которые тоже работали с торговцами рынка «Фуд Сити».

Может дело в «Фуд Сити»? Может это какое-то проклятое место для криминальных авторитетов? И им просто надо держаться подальше от этого рынка?

На снимке: Али Гейдаров, фотография отсюда

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