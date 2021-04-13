Брэд Питт, Риз Уизерспун и не только: объявлены ведущие премии “Оскар-2021”

Успех любой церемонии, в том числе и вручения каких-либо наград, – это сумма слагаемых. Режиссура, сценография, гости, интриги и, конечно, ведущие праздника. Поэтому новость о том, кому досталась почетная миссия вести “Оскар”, в этом году ждали с нетерпением. Наконец, вчера в официальном аккаунте Американской киноакадемии в социальных сетях появилось видео, из которого понятно, что ведущих церемонии в 2021 году будет не один человек, а целое созвездие знаменитостей. В заявлении значится, что нынешнее шоу будет похоже на настоящий фильм с ярчайшими звездами Голливуда в главных ролях.

Мы собрали поистине звездный актерский состав! Яркость будет такой, что вам могут понадобиться солнцезащитные очки, – говорит голос за кадром.

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Публикация от The Academy (@theacademy)

Вот он – звездный состав ведущих церемонии “Оскар-2021”: Брэд Питт, Зендая, Холли Берри, Хоакин Феникс, Лора Дерн, Рене Зеллвегер, Риз Уизерспун и Харрисон Форд. А также режиссер нашумевшего фильма “Паразиты”, который стал триумфатором прошлогоднего “Оскара”, Пон Чжун Хо. Организаторы не исключают, что список ведущих еще пополнится другими звездными именами. Все они будут не только вести мероприятие и создавать атмосферу праздника, шутить и веселиться, но и вручать статуэтки.

В этом году “Оскар” ждут все – и киноманы, и кинодеятели, и просто поклонники светской хроники. Ведь из-за пандемии и связанных с ней карантинных ограничений премию отложили на два месяца, и были опасения, что премия пройдет в модном нынче онлайн-режиме или не состоится вовсе. Но шоу должно продолжаться. Так, 15 марта объявили номинантов 93-й премии Американской академии кинематографических искусств и наук. Десять номинаций (больше всех) получила черно-белая драма Дэвида Финчера “Манк” с Амандой Сейфрид и Гари Олдманом в главных ролях. У картин “Отец”, “Минари”, “Иуда и черный Мессия”, “Земля кочевников”, “Звук металла” и “Суд над чикагской семеркой” — по шесть номинаций. Картина Андрея Кончаловского “Дорогие товарищи”, которую ранее объявляли как претендента на премию, в число номинантов не вошла.

Премию за достижения в киноиндустрии за 2020 год Американская киноакадемия вручит 25 апреля. Церемония будет живой, однако пройдет сразу в нескольких местах, в том числе и на своей постоянной площадке – в театре “Долби” в Голливуде, и будет транслироваться в прямом эфире по всему миру.

Хоакин Феникс

Напомним, что в прошлом году, как и годом ранее, а также в 1989-м, церемония прошла без ведущего. Интересно, что если в 2019 году зрительский интерес к премии вырос и трансляцию посмотрело почти 30 миллионов человек по всему миру, то в прошлый раз – всего 23,6 миллиона человек. Это стало антирекордом за всю историю “Оскара”. Было ли это связано с отсутствием ведущего или нет, непонятно. Однако очевидно, что ведущие церемонии часто обеспечивали абсолютный ее успеха у зрителя. Среди лучших киноведы и кинолюбы называют Билли Кристала, Вупи Голдберг, Эллен Дедженерес и Хью Джекмана, а худшим почти единодушно признают Джеймса Франко. Он вместе с Энн Хэтэуэй вел премию в 2011 году. Рейтинг ведущих “Оскара” можно прочитать здесь.

Зендая Риз Уизерспун