 

Экс-подруга Тимати Алекса вышла замуж на последнем месяце беременности

13.04.2021, 15:02, Разное
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История любви певицы Алексы и ее возлюбленного Вячеслава Дайчева развивается стремительно. В середине марта 32-летняя участница “Фабрики звезд 4” рассказала, что беременна. А несколько часов назад подтвердила, что вышла замуж! Сначала девушка несколько раз назвала Вячеслава в сторис “мужем”, а сегодня утром опубликовала фотографию завтрака. В кадр попала правая рука тренера, на безымянном пальце которой было надето золотое кольцо. 

Отвечая чуть позже на вопросы от подписчиков, певица ответила, что их можно поздравить с заключением брака. Можно предположить, что влюбленные пока лишь расписались, а торжество запланируют уже после рождения ребенка. Кстати, это произойдет совсем скоро – сейчас Алекса находится на девятом месяце беременности. Там же в сторис она рассказала, как пройдет их медовый месяц:

Медовый месяц у нас впереди! И уже с малышом и бабушками.

Напомним, в отношениях Алексы и Вячеслава не всегда было все так радужно. В сентябре прошлого года они объявили о помолвке, а уже в октябре из аккаунта певицы пропали все совместные фотографии с женихом. Поклонники артистки забили тревогу, но паника была напрасной — Алекса и Вячеслав не расстались окончательно, а лишь взяли перерыв в отношениях.

Уже этой весной Алекса начала публиковать в ленте совместные с Вячеславом снимки и даже объявила набор на их совместный фитнес-курс. 7 марта певица публично поздравила любимого с днем рождения:

Ты мой лучший подарок в жизни! Спасибо вселенной за нашу встречу!!! Не устану повторять насколько мне с тобой повезло…! С днем рождения, часть моего сердца и души!!!

С известным фитнес-тренером, клиентами которого являются Полина Гагарина, Филипп Киркоров и Аглая Тарасова, Алекса стала встречаться в начале 2020 года. Но радости, кроме них самих, это никому не доставляло: подписчики певицы выступили с критикой в их адрес. Они обвинили Алексу в том, что она увела Вячеслава из семьи: он расстался со своей беременной женой Александрой Сивковой в марте, а в апреле стало известно о его новых отношениях. В начале июля 2020-го Сивкова родила малыша, Вячеслав присутствовал на родах.

АлексаАлекса и Вячеслав Дайчев



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