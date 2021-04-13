 

Полина Гагарина впервые прокомментировала возможность участия в «Маске»

13.04.2021, 14:50, Разное
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Поклонники популярного шоу «Маска» убеждены в том, что в костюме Змеи может выступать Полина Гагарина. Певица впервые прокомментировала возможность того, что она принимает участие в этом проекте.
На сегодняшний день в шоу осталась только одна представительница слабого пола. По мнению звездных детективов и телезрителей, в образе Змеи может выступать не только Полина Гагарина. Подозрения упали также на Кристину Асмус, Юлию Паршуту и Светлану Лободу. Поэтому каждую из «подозреваемых» артисток регулярно осаждают вопросами по поводу участия в проекте.

Полина Гагарина решила впервые ответить на предположения фолловеров. По ее словам, она в очень редких случаях сотрудничает с телеканалом, на котором транслируют «Маску». Певица подчеркнула, что ее не может быть не только в Змее, но и в других нарядах, придуманных создателями проекта.



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