Рустам Солнцев считает, что Ксении Собчак «никогда не стать приличным человеком»

Рустам Солнцев раскритиковал поведение Ксении Собчак на фоне очередного скандала с теледивой. Экс-участник «Дома-2» считает, что бывшей кандидатке на пост президента «никогда не стать приличным человеком».

Испорченные пуховики

В одном из последних постов в Instagram Солнцев высказался относительно скандальной истории вокруг Ксении Собчак, химчисткой и брендом Prada. По мнению шоумена, экс-кандидатка на пост президента РФ занимается «схематозничеством». Собчак удалось обмануть одновременно и реставраторов одежды, и элитный бутик. Она приобрела пару кожаных пуховиков стоимостью порядка 460 тысяч рублей каждый. Однако не пользовалась модными покупками, из-за чего их внешний вид испортился, местами на одежде даже слезла краска.

Обман мастерской

В мастерской по ремонту одежды за исправление дефектов запросили в общей сумме 120 тысяч рублей. Вместо оплаты деньгами за услугу химчистка согласилась на публикацию в аккаунте Собчак похвальной рецензии от нее. Однако, как считает Рустам Солнцев, договаривалась обо всем помощница теледивы, потому сама Ксения Собчак никаких хвалебных откликов публиковать не стала. Вероятно, на ее страницах в Сети реклама стоит существенно дороже. После возвращения вещей из ремонта бывшая ведущая «Дома-2» попросту вернула пуховики в магазин Prada. Такие действия возмутили не только владелицу химчистки, но и многих других.

Мошенничество в особо крупных размерах

Солнцев называет сдачу отремонтированной одежды назад в бутик под видом новой мошенничеством. Ведь согласно законодательству, особо крупный размер махинаций квалифицируется при превышении их суммы 250 тысяч рублей. Это, заверяет шоумен, грозит лишением свободы сроком до десяти лет, а Ксении Собчак никогда не удастся исправиться и стать приличным человеком. Ее попытки войти в мир журналистики также закончатся фиаско, у скандальной телезвезды не получится превратиться в профессионального журналиста. Причиной этого являются ее постоянные попытки всех обманывать, что недопустимо не только в сфере бизнеса, но и в плане морали. Администрации же бутика Солнцев посоветовал не оставлять данный случай без внимания и обратиться к правоохранителям.

Источник: www.vokrug.tv