Доктор Малышева и поэтесса Рубальская тайно переболели COVID-19

Во время съемок программы «Здоровье» 75-летняя поэтесса Лариса Рубальская призналась телеведущей Елене Малышевой, что переболела COVID-19. В ответ 60-летняя доктор отметила, что также тайно перенесла коронавирус.

Поэтесса рассказала, что, когда объявили самоизоляцию, она строго соблюдала все правила. Когда разрешили принимать участие в съемках программ, она их посещала. Во время того, как у знаменитостей был пик заболевания COVID-19, с Ларисой Рубальской ничего не случилось. Коварная болезнь настигла знаменитость после выступления в Санкт-Петербурге. На карантине она не скучала: много читала, смотрела YouTubе-каналы и отдыхала. По поводу симптомов COVID-19 поэтесса вспомнила, что ощущала слабость, а также потеряла обоняние. Некоторые моменты болезни словно стерлись у нее из памяти. Она много спала и часто бегала в уборную. При этом, ни одышки, ни температуры у 75-летней звезды не было. Теперь она постоянно контролирует у себя количество антител к коронавирусу. Прививаться, в связи с этим, Лариса Алексеевна пока не будет.

В свою очередь, Елена Малышева также призналась, что уже переболела. Однако 60-летняя ведущая узнала об этом случайно, так как болезнь протекала бессимптомно. Доктор сообщила, что в столице РФ ситуация не такая сложная, так в других крупных городах мира. Недавно она была в Нью-Йорке и отметила, что местные жители носят по две маски и не снимают их даже на улицах.