Турчак предложил увеличить финансирование благоустройства дворов

Турчак предложил выделить мероприятия по благоустройству дворов в отдельный раздел программы и предусмотреть соответствующее финансирование. “При этом делать благоустройство междворовых, межквартальных проездов и использовать новейшие технологии и материалы, развивать зеленый каркас городов”, – сказал секретарь генсовета “ЕР”.

Также он предложил поднять минимальный порог финансирования по программе до 100 миллионов для малонаселенных регионов. Это поможет таким субъектам Федерации, как Чукотка, Сахалин, Магадан, Камчатка, уверен Турчак.

Секретарь генсовета “ЕР” считает, что необходимо увеличить количество участников всероссийского конкурса “Лучшие проекты создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях” и включить в перечень населенные пункты до 200-300 тыс. человек, городские поселки. Это даст им возможность получить дополнительное финансирование, считает политик.

Хуснуллин поддержал инициативы Турчака. Вице-премьер сообщил, что поручит Минстрою проработать возможность реализации предложений вместе с единороссами.

Также партия вместе с ведомством проведут голосование по отбору объектов благоустройства. Люди сами решат, какие нужно отремонтировать прежде всего. Голосование пройдет на платформе za.gorodsreda.ru с 26 апреля по 30 мая.