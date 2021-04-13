Эксперт объяснила важность развития благотворительности в России

«В РФ уже приняты базовые законодательные нормы в рамках развития благотворительности. Однако нам есть куда двигаться и расти», – сказала газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты РФ Елена Тополева-Солдунова. По ее словам, в последнее время государство принимает значительные усилия для развития и популяризации благотворительности.

«Сегодня, 13 апреля, отмечается День мецената и благотворителя, и нас не может не радовать то, что в РФ существует план развития благотворительности, разработанный Министерством экономического развития совместно с федеральными органами исполнительной власти и НКО. В нем содержится ряд мероприятий, направленных на создание благоприятной среды для популяризации филантропии», – отметила член Общественной палаты РФ, директор АНО «Агентство социальной информации» Елена Тополева-Солдунова.

В частности, сейчас действует налоговый вычет для физических лиц, которые жертвуют средства на благотворительность. А в период пандемии был введен налоговый вычет и для юридических лиц.

«В РФ пожертвования не облагаются налогом на прибыль, поэтому можно сказать, что базовые законодательные нормы в рамках развития благотворительности в стране уже приняты. Но, естественно, нам есть куда расти», – считает собеседница. Например, НКО ратуют за то, чтобы в стране появилась возможность создать законодательный механизм, который позволяет не только гражданину получить налоговый вычет, но и предоставить право на его получение самой НКО, в адрес которой осуществлено пожертвование. «Такой инструмент работает в некоторых других странах, но у нас его пока нет. Это существенно укрепило бы некоммерческие фонды и содействовало бы развитию филантропии», – уверена Тополева-Солдунова.

Собеседница также отметила важность размещения социальной рекламы в СМИ, включая интернет-площадки. «Мы надеемся, что соответствующий законопроект о социальной рекламе, который скоро будет рассматривать Госдума во втором чтении, в итоге будет принят», – отметила общественница. «Мы надеемся, что данная мера также внесет большой вклад в развитие благотворительности и поможет привлечь к этому большое количество обычных людей», – заключила Тополева-Солдунова.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, регулирующий размещение социальной рекламы в интернете. Документ вводит обязательную квоту в 5% на размещение такой рекламы.

Проект закона предполагает создание системы мониторинга и единого оператора размещения, который будет получать прогнозные значения объемов рекламы от площадок, распространяющих рекламу, и в рамках доли в 5% размещать социальный контент. Право назначать НКО-оператора рекламного пространства может получить Минцифры, сообщается на сайте Госдумы.

Аналогичные нормы уже действуют для телевизионной рекламы, а также рекламы на баннерах. «Формально такая обязанность уже существует и для интернет-компаний. На практике норма о квоте на соцрекламу действует для ТВ и уличных щитов из-за сложности измерения рекламы в интернете. Этим законопроектом мы предложили распространить требование на все площадки, в том числе и в интернете», – пояснял председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Требования законопроекта предполагается распространить на владельцев информационных ресурсов, распространяющих рекламу, ориентированную на российскую аудиторию, и имеющих ежедневную аудиторию более 100 тыс. пользователей. Исключения предусмотрены для сайтов СМИ. На первом этапе законопроект затронет сервисы с крупнейшими рекламными системами, а именно «Яндекс», Mail.ru, Rambler, Google, Facebook.

«Принятие законопроекта направлено на создание дополнительных мер поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям и упрощение работы интернет-компаний с социально значимым контентом при распространении социальной рекламы в сети Интернет. Предлагаемое регулирование предоставит некоммерческим организациям инструменты рекламного продвижения своих инициатив и позволит оптимальным способом информировать о своей деятельности в сети Интернет», – отмечается в пояснительной записке, передает ТАСС.

Авторами законопроекта выступили члены думского комитета по информполитике. Документ уже получил концептуальную поддержку профильного комитета нижней палаты, Федеральной антимонопольной службы, Роскомнадзора, Совета Федерации и Общественной палаты.