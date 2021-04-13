Оправданного экс-владельца «Меньшевика» Аверьянова задержали по новому делу

Бывшего владельца фабрики «Меньшевик» Илью Аверьянова, оправданного по делу об убийстве охранника, задержали по другому делу, сообщил источник.

Аверьянов задержан в рамках расследования уголовного дела по статье «Покушение на убийство», – сказал собеседник РИА «Новости».

Он пояснил, что материалы дела передали в московский суд для избрания меры пресечения.

В октябре 2020 года Верховный суд утвердил оправдательный приговор Аверьянову.

В 2019 году Аверьянов на заседании Мосгорсуда заявил, что застрелил охранника предприятия случайно во время борьбы за ружье.

Аверьянов заявлял, что у него «отобрали» и намеренно разорили предприятие.

Напомним, 28 января 2020 года присяжные заседатели признали бывшего директора московской кондитерской фабрики «Меньшевик» Илью Аверьянова невиновным в убийстве охранника.