 

Оправданного экс-владельца «Меньшевика» Аверьянова задержали по новому делу

13.04.2021, 14:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Бывшего владельца фабрики «Меньшевик» Илью Аверьянова, оправданного по делу об убийстве охранника, задержали по другому делу, сообщил источник.

Аверьянов задержан в рамках расследования уголовного дела по статье «Покушение на убийство», – сказал собеседник РИА «Новости».

Он пояснил, что материалы дела передали в московский суд для избрания меры пресечения.

В октябре 2020 года Верховный суд утвердил оправдательный приговор Аверьянову.

В 2019 году Аверьянов на заседании Мосгорсуда заявил, что застрелил охранника предприятия случайно во время борьбы за ружье.

Аверьянов заявлял, что у него «отобрали» и намеренно разорили предприятие.

Напомним, 28 января 2020 года присяжные заседатели признали бывшего директора московской кондитерской фабрики «Меньшевик» Илью Аверьянова невиновным в убийстве охранника.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.02 / Синоптики рассказали о погоде в Москве

22.12 / Главный расследователь Bellingcat Грозев: Спецоперация по задержанию вагнеровцев была продумана Украиной гениально. Последний раз подобное делал “Моссад”

28.03 / Le Monde – в Великобритании учителя отстранили от работы из-за карикатур Charlie Hebdo

26.08 / Мужчина на квадроцикле открыл стрельбу по детям в Подольске

18.11 / Глава Государственного космического агентства Украины узнал о своем увольнении из интернета

29.07 / Стали известны подробности ДТП с автобусом и «Газелью» в Москве

23.08 / Россия решила заключить с Белоруссией контракт на поставку вертолетов

21.07 / США ввели санкции против 11 китайских компаний за нарушения прав уйгуров

23.02 / Из Турции в Киев ввезли 7,5 тонн табака для кальяна под видом пряжи – пограничники

18.03 / Россия провела в ООН неформальное заседание по ситуации в Крыму. Постпред Германии заявил, что складывалось “впечатление, что Украина завоевала РФ, а не наоборот”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика