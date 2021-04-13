Мнение: Собачья ювелирная неделя

Моя новая ювелирная неделя была посвящена неожиданной теме: какими драгоценностями украшали своих псов и пёсиков короли и аристократы.

Разглядываем детали старинных портретов и офигеваем от капиталовложений:

Почему у этой собаки в ушах серьги (инста) (дзен)

Золотой ошейник испанской принцессы (инста) (дзен)

Что носили псы императоров (инста) (дзен)

Первый самурай в Европе и его пес (инста) (дзен)

Криптограммы на шеях собак (инста) (дзен)

Собачьи серьги в эпоху королев (инста) (дзен)

Серебряные бубенцы для мопсов (инста) (дзен)

Бонус: австрийская принцесса в пять лет (инста)