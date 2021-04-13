 

Мнение: Собачья ювелирная неделя

13.04.2021, 14:18, Разное
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Моя новая ювелирная неделя была посвящена неожиданной теме: какими драгоценностями украшали своих псов и пёсиков короли и аристократы.

Разглядываем детали старинных портретов и офигеваем от капиталовложений:

  • Почему у этой собаки в ушах серьги (инста) (дзен)

  • Золотой ошейник испанской принцессы (инста) (дзен)

  • Что носили псы императоров (инста) (дзен)

  • Первый самурай в Европе и его пес (инста) (дзен)

  • Криптограммы на шеях собак (инста) (дзен)

  • Собачьи серьги в эпоху королев (инста) (дзен)

  • Серебряные бубенцы для мопсов (инста) (дзен)

  • Бонус: австрийская принцесса в пять лет (инста)

    • Источник: Шакко



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