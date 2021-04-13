Мнение: Собачья ювелирная неделя
13.04.2021, 14:18,
Разное
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Моя новая ювелирная неделя была посвящена неожиданной теме: какими драгоценностями украшали своих псов и пёсиков короли и аристократы.
Разглядываем детали старинных портретов и офигеваем от капиталовложений:
Почему у этой собаки в ушах серьги (инста) (дзен)
Золотой ошейник испанской принцессы (инста) (дзен)
Что носили псы императоров (инста) (дзен)
Первый самурай в Европе и его пес (инста) (дзен)
Криптограммы на шеях собак (инста) (дзен)
Собачьи серьги в эпоху королев (инста) (дзен)
Серебряные бубенцы для мопсов (инста) (дзен)
Бонус: австрийская принцесса в пять лет (инста)
Источник: Шакко
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