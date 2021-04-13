Эксперты рассказали о качествах экрана в iPhone 13

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13.04.2021, 14:02, Новости дня
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В будущей линейке смартфонов iPhone 13 предполагается устанавливать дисплеи LTPO, где частота обновления картинки составит 120 Гц. Данный показатель уже воспринимается как стандарт для гаджетов 2021 года.

Еще одна особенность экрана мобильного устройства – это сниженная энергозатратность. Экономное использование зарядки позволит продлить время автономной работы. То же касается и остальных частей смартфона. В целом, энергопотребление должно снизиться на 15% по сравнению с представителями двенадцатой серии.

Также эксперты разглядели на уже опубликованных фото гаджетов выпуклости в зоне размещения камер, что указывает на увеличение мощности используемых датчиков. Итак, следующая линейка отметится более качественным изображением и лучшими возможностями для съемки.



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