 

Дума расширяет использование ипотечных льгот для многодетных

13.04.2021, 13:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Законопроект направлен на поддержку семей с тремя и более детьми. Он расширяет возможности использования 450 тысяч рублей, которые семьи получают от государства на погашение ипотечного кредита, если третий и последующий дети родились с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года, уточнил Володин.

“Семьи смогут направить эти средства на погашение ипотеки под строительство, покупку недостроенного дома или на оплату паевого взноса члена жилищно-строительного кооператива», – сказал председатель ГД.

При этом он напомнил, что стоимость недостроенного дома гораздо меньше, чем готового.

Семьи с тремя и более детьми получают сегодня от государства более миллиона рублей, с помощью которых они могут решить жилищный вопрос.

“Это материнский капитал, который в 2021 году составляет 639 тыс. 431 руб., и 450 тыс. руб. на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка. Законопроект делает жилье для многодетных более доступным», – добавил Володин.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

31.07 / Дети младше 5 лет могут распространять коронавирус больше, чем взрослые — исследование

31.07 / Посол в Минске: задержанные в Беларуси россияне планировали лететь в третью страну

09.08 / В Белоруссии в день голосования начались перебои с интернетом

26.09 / Ученые: Северная Америка может расколоться пополам

16.03 / Мнение: Внешнюю политику США определяют экономика и политика, и она имеет мало общего с правами человека

07.11 / Тимошенко: Начался процесс уничтожения украинской нации

06.08 / Мнение: Канал КР (канал Рощина). Рестарт!

12.12 / Ученый сравнил риск заразиться коронавирусом при разговоре и кашле

26.10 / Минский военкомат поддержал забастовку студентов БелГУ

08.02 / Мнение: Тавро для журналистов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика