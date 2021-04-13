Дума расширяет использование ипотечных льгот для многодетных

Законопроект направлен на поддержку семей с тремя и более детьми. Он расширяет возможности использования 450 тысяч рублей, которые семьи получают от государства на погашение ипотечного кредита, если третий и последующий дети родились с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года, уточнил Володин.

“Семьи смогут направить эти средства на погашение ипотеки под строительство, покупку недостроенного дома или на оплату паевого взноса члена жилищно-строительного кооператива», – сказал председатель ГД.

При этом он напомнил, что стоимость недостроенного дома гораздо меньше, чем готового.

Семьи с тремя и более детьми получают сегодня от государства более миллиона рублей, с помощью которых они могут решить жилищный вопрос.

“Это материнский капитал, который в 2021 году составляет 639 тыс. 431 руб., и 450 тыс. руб. на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка. Законопроект делает жилье для многодетных более доступным», – добавил Володин.