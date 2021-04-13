Мнение: Кое-кого в этом соо тоже касается.

Вот чего я не понимаю и никогда не пойму — это какое дело разным баранам до того, ЧТО я пишу у себя на стене, если я не размещаю это в группах и это никак их ниипёт. Сейчас вот выпустил пост про свои клипы, так опять какая-то больная не смогла пройти мимо и написала, что всем по*** на меня и на мои клипы. Слушай, ну вот чего ты лезешь не в своё дело? Я тебя звал в свой дневник вообще? Или эта запись как-то тебя касается? Да это я вообще для себя написал, если хочешь знать, поэтому никак тебя волновать не должно, как и всю вашу Непланкину грёбаную шоблу! Так нет, обязательно надо зайти и высказать своё высочайшее мнение, потому что как же это я без него, так и проживу день не раскритикованным да и не узнаю, что же думают Их Величества обо мне, ничтожном, а это непорядок! Это только я сам никогда не хожу по чужим дневникам и не указываю, что кому писать, ну так это Я, а им-то корона небось не позволяет пройти мимо и своё Единственно Правильное Мнение не высказать! Только скажите, альтернативно одарённые, а вы точно уверены, что ЧСВ страдаю именно Я?..

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