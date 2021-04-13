 

Мнение: Кое-кого в этом соо тоже касается.

13.04.2021, 13:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вот чего я не понимаю  и никогда не пойму — это какое дело разным баранам до того, ЧТО я пишу у себя на стене, если я не размещаю это в группах и это никак их ниипёт. Сейчас вот выпустил пост про свои клипы, так опять какая-то больная не смогла пройти мимо и написала, что всем по*** на меня и на мои клипы. Слушай, ну вот чего ты лезешь не в своё дело? Я тебя звал в свой дневник вообще? Или эта запись как-то тебя касается? Да это я вообще для себя написал, если хочешь знать, поэтому никак тебя волновать не должно, как и всю вашу Непланкину грёбаную шоблу! Так нет, обязательно надо зайти и высказать своё высочайшее мнение, потому что как же это я без него, так и проживу день не раскритикованным да и не узнаю, что же думают Их Величества обо мне, ничтожном, а это непорядок! Это только я сам никогда не хожу по чужим дневникам и не указываю, что кому писать, ну так это Я, а им-то корона небось не позволяет пройти мимо и своё Единственно Правильное Мнение не высказать! Только скажите, альтернативно одарённые, а вы точно уверены, что ЧСВ страдаю именно Я?..

Источник: Достало



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.09 / Михаил Ефремов получил 8 лет колонии общего режима

23.07 / В Магнитогорске СК отказался наказывать полицейских за избиение не надевшего маску мужчину

09.09 / Мнение: Разгром координационного совета белорусской оппозиции

13.08 / Флот «инопланетных кораблей» появился в небе над Китаем

15.12 / Топалов рассказал, почему влюбился в Тодоренко

15.01 / Самый дешёвый и быстрый флагман на Snapdragon 888 iQOO 7 стал хитом продаж сразу после выхода

17.03 / Президент США Джо Байден объявлен в международный розыск в связи с уголовными делами о клевете и неуважении к российской власти

02.11 / Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова станет мамой в четвертый раз

20.08 / Мнение: Требуем общения с сатрапами

18.01 / Личное: “Помогает похлопать себя по щекам”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика